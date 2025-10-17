義大利男「裝瞎」53年詐領近3600萬補助金　當局宣布徹查

▲約50年前，義大利一名男子遭遇工安意外，此後他就佯裝成盲人，多年來向政府詐領超過了百萬歐元的福利津貼，過著不勞而獲的日子。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

約50年前，義大利一名男子遭遇工安意外，此後他就佯裝成盲人，多年來向政府詐領超過了百萬歐元（約新台幣3557萬元）的殘疾人士福利津貼，直到近日才被該國財政警察（Finance Police）拆穿，並且被以「金融詐騙」罪名立案偵查。事件曝光，引起該國輿論嘩然，義大利媒體更將此事件稱為「本世紀持續時間最長的社會詐欺案」。

綜合歐媒報導，這位如今已70多歲的老翁住在義大利維辰札省（Vicenza），53年前因為一場意外，被宣告「完全失明」，以後一直被登錄在該國社會福利部門的盲人名單中。多年來透過社會福利金與養老津貼，從國家領取了超過100萬歐元。

日前，維辰札省財政警察（Finance Police）進行交叉核查時，在這名老翁的資料上發現疑點，於是對他展開了為期2個多月跟監及錄影。在警方鏡頭下，這名老翁用工具在花園中修剪園藝，以及穿過半個城市去菜市場，並在其中端詳、挑選蔬果，毫無困難的從錢包中掏出現金結帳等異常行為都一一現形。

調查人員認為，這名老翁超過半個世紀以來，一直透過偽造醫療文件和逃避複查的方式來欺騙國家，因此維辰札省檢察官辦公室以「詐騙義大利政府」罪名將他起訴。財政警察則發函要求相關社福單位立刻停止對他的所有補助。

警方在對這名老翁進行稅務審計後，要求他至少須繳回超過20萬歐元（約700萬新台幣）的不當收入，並且需要另外補繳稅金。目前，義大利警方正在調查他為何能夠順利游離相關的審核制度之外，並且要找出有哪些人出於疏忽或自願幫助他。

