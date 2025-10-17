　
社會 社會焦點 保障人權

媒體大亨連環騙！國立大學名教授「慘賠5千萬」　詐騙手法曝光

媒體大亨連環騙1／ 媒體大亨詐騙手法曝光　國立大學名教授慘賠5千萬

圖文／鏡週刊

老字號印刷廠秋雨創新公司一度看好全台最大的捷運燈箱廣告公司合和，打算入主該公司創辦人李丞軒（本名李世揚）的另家廣豐媒體，交易前夕突遭李氏夫妻及掛名董事長的蘇淑茵（前立委蘇震清的胞姊）3人，私下以廣豐公司名義，盜開6張總值3.9億元的本票給自己，形同挖坑讓入主的秋雨背下鉅債，台北地檢署日前依詐欺等罪將3人起訴，高院已將他們重判1年6月到4年6月不等的有期徒刑，全案正由最高法院審理中。

就在官司如火如荼審理之際，本刊調查發現，台灣中小企銀日前也針對摩菲爾公司（實際負責人李丞軒）提起一起民事訴訟，要求清償5141萬元借款，赫然發現連帶保證人李有仁也挨告且須一起還錢。根據判決書指出，李有仁大有來頭，不但具有博士學歷，且曾任國立政治大學資訊管理學系教授，有相當教育程度，並無不識字、無法理解簽名效力及文件情況，李有仁雖辯稱因銀行承辦人員未向他解說連帶保證意涵，導致不明瞭連帶保證義務。

不過，法官傳喚證人查明原委，包括台灣中小企銀忠孝分行承辦人到庭具結證稱：當時對保時，摩菲爾公司負責人李朝旺也在場，李朝旺先簽名後，再給李有仁簽名，李有仁在簽立保證契約及週轉金貸款契約時，並無任何異樣，有告知是因為要擔任連帶保證人，所以要簽名。

此外，摩菲爾前財務部副總經理也到庭具結證稱：李有仁是摩菲爾公司實際負責人李丞軒請來擔任保證人的，因為李有仁與李丞軒是師生關係，對保的時候在場人應該都知道其要簽的是甚麼契約，銀行人員有先確認李有仁身分，並請其在保證契約及週轉金貸款契約之連帶保證人欄位簽名，當時李有仁並無任何異樣，法官根據相關說法，認為被告說法不可採信，一審判決摩菲爾公司與李有仁連帶給付台灣中小企銀5千多萬元。

由於摩菲爾號稱全台灣擁有最多元家外媒體，創辦人李丞軒在2年前捐贈價值1千2百萬元的廣告媒體服務給中正大學運用於招生形象推廣。當時校方也參與廣告捐贈儀式，由中正大學校長、摩菲爾董事長李潮旺代表簽署捐贈合作意向書。該校校長還感謝摩菲爾創辦人李丞軒，與資訊管理系教授李有仁牽線，協助學校招生宣傳與行銷推廣，如今看來顯得格外諷刺。

根據司法院判決書系統顯示，與李丞軒關係匪淺的摩菲爾、宏茂、珍勝及廣三通等公司，10年來，竟有高達20多件清償借款、假扣押、票據裁定、撤銷贈與、資產凍結或執行程序，累積總金額達9億9千多萬元，可見該集團資金壓力不小，其中更不乏大型銀行，擔保交易過程不免啟人疑竇。

此外，依照勞動部公告「違反勞動法令事業單位名單總表」資料也發現，從2023年至今，與李丞軒有關的公司就違反勞基法、性別工作平等法、職業安全衛生法及就業服務法等相關規定，其中，宏茂開發在去年曾3度被罰，摩菲爾及珍勝也有多次違規紀錄。


媒體大亨連環騙2／ 大咖落跑一籮筐　媒體大亨亟欲解除限制出境遭擋
柯文哲聊完大展鴻圖計劃後收500萬　金主：曝光後變沒朋友
譏國台辦記者會用詞千篇一律　梁文傑：寫成《沒出息》那樣的歌也會很紅

10/15 全台詐欺最新數據

580 2 7819 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／6法官出國遭禁止入境　遭原機遣返
快訊／新北男墜社區中庭！　頭部重創滿地血亡
156.47克拉！　打破世界紀錄培育鑽石曝光
快訊／炎亞綸甜點工廠超髒還血汗　衛生局火速開罰
佐佐木朗希大復活！　羅伯斯讚賞：沒人想像得到
快訊／在日本露天溫泉「被熊拖走」屍體找到了！　熊當場射殺
快訊／在日本露天溫泉「被熊拖走」屍體找到了！　熊當場射殺
2年前刺鄰！　恐怖男搬台中再狂砍2鄰居

害死5命求再審　死囚彭建源：不是故意的

害死5命求再審　死囚彭建源：不是故意的

發生在2012年間的新竹KTV縱火案，兇手彭建源因不滿周姓友人不理會他，竟購買汽油前往友人經營的KTV縱火，這把火燒死5名現場消費的客人，彭男也在2014年間遭判死刑定讞。律師團日前為他聲請再審，高等法院16日開庭時，彭男表示，自己有在反省、檢討，他真的不是故意的，請求法院重啟再審。

NONO涉性侵判刑2年6月　上訴二審首度開庭現身

NONO涉性侵判刑2年6月　上訴二審首度開庭現身

歸仁圓環互轟35槍七甲財慘死　幕後瘋狗彬輕判定讞

歸仁圓環互轟35槍七甲財慘死　幕後瘋狗彬輕判定讞

台中男持刀性侵前女友還錄影　重判7年3月定讞

台中男持刀性侵前女友還錄影　重判7年3月定讞

馬治薇接受中資案　二審改判2年8月

馬治薇接受中資案　二審改判2年8月

