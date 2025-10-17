網上妙語如珠、見面愣似死魚？　英媒探討「AI聊天詐騙」怪象

▲許多人上網時能言善道，卻無法與人正常面對面聊天。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

數位時代，人們想拓展社交圈，往往已經沒辦法靠出門邂逅心儀的對象，只能透過交友軟體讓算法為你配對牽線。然而，每個人的社交能力都有高低之分，許多人在一次又一次被拒絕後，只好將最後一絲希望投注在AI人工智慧上。英國《衛報》指出，近年來一種被稱為「聊天詐騙」（Chatfishing）的現象正席捲交友軟體圈，許多使用者透過AI的幫忙在網路另一端妙語如珠，讓對方以為找到了自己夢寐以求的靈魂伴侶，然而實際開始約會後，才發現彼此都不是對方印象中的那個人，這種爾虞我詐的不坦率交流，讓人們追尋愛情的路變得更加詭譎而坎坷。

《衛報》報導，36歲的瑞秋（Rachel）是一名事業有成的菁英女性，她透過交友軟體「Hinge」認識了一位男子，兩人迅速建立聯繫。對方的訊息風趣幽默又深具感性，讓她感覺對方真心想了解自己的內心世界。連續3週的網路密切聯繫中，他們從搞笑迷因到童年創傷無所不談。然而實際見面後，對方雖然風度翩翩又有彬彬有禮，然而談吐卻平平無奇，絲毫不像是那個曾與她無話不談的對象。於是她懷疑自己又一次遇到了使用AI回覆的「聊天詐騙」，果斷在第二次約會後切斷聯繫，並且表示：「我已經不想再被ChatGPT騙上床了。」

所謂「聊天詐騙」，指的是使用者借助ChatGPT等AI工具，生成出遠比自己能做到更幽默風趣或情感深刻的訊息，以此在交流中吸引約會對象。38歲的交友軟體重度玩家尼克（Nick）就喜歡用ChatGPT潤飾自己的開場白，或者在溝通時保持對話的趣味。他強調自己不會完全複製AI的回應，但坦承這麼做確實可以省時省力－－對於快來快去的交友軟體來說，絞盡腦汁的發了幾條訊息卻被已讀不回、不了了之，會讓他投入的時間與感情顯得「太浪費」。

另一方面，33歲的佛蘭西絲科（Francesca）是一位患有自閉症的女性，深深為自己無法順利解讀人際交往間的各種潛台詞與潛規則所困擾。對她來說，初次使用ChatGPT輔助她與他人交流前曾有過巨大的掙扎，但她很快將其視為一個數位版本、更懂得與他人共鳴的自己，「我將所有交友軟體要求填寫的資料都複製貼上到ChatGPT裡，然後要求它根據對我的分析理解，提供各種提示、推薦出最好的答案。」

佛蘭西絲科表示，她也沒有全盤使用ChatGPT給予的回覆，但ChatGPT仍然給她帶來許多啟發，尤其當ChatGPT在反覆與她溝通後提升了對她的了解，開始學會將她的表達轉化為更精簡、更有趣的語言－－也更適合交友軟體。然而，當她發現自己遇見了真心著迷的對象，她越來越依賴ChatGPT，每一句話都要向ChatGPT尋求解答，幾乎讓對方在跟ChatGPT約會，而兩人真正面對面時卻毫無交流的火花。這時，她才意識到自己已經迷失在虛擬與真實的邊界，「我很清楚自己做得太過火了，但那時我感覺自己已經陷得太深，我不知道該如何擺脫它，我甚至不知道該怎麼以我自己的身份和這個人交談了。」

關係科學領域的專家保羅‧C‧布倫森（Paul C Brunson）指出，AI作為溝通的輔助工具，能幫助人們建立聯繫，但過度依賴它來溝通，卻可能成為欺騙。他建議雙方盡快見面，因為唯有面對面真實互動，才能檢驗雙方相處時是否有化學反應，而這是AI無法模擬的。

事實上，「聊天詐騙」反映了現代人約會疲勞的極端表現。交友軟體提供了一個幾乎擁有無限選擇的市場，AI則在其中提供了一種快速吸引他人注意力的捷徑。然而當人披上這種數位偽裝的同時，也失去了溝通的真實性。當人們越來越依賴AI來「優化」彼此的溝通，也就錯過了以真誠的自我彼此交流、發生意見碰撞的機會，而真正的親密關係往往就是透過跨越這些分歧才得以建立。

追根究柢，與他人建立連結沒有捷徑，約會軟體能把你介紹給更多對象，但是真正的交流仍然需要自己來完成。也因此在這個AI時代，追尋真愛可能比以往更需要真誠與勇氣，但沒有任何人工智慧的算法能替我們完成這一點。

