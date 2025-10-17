　
歐洲這國死抱黃金不放！全球儲備第3高價值10兆元　金融風暴也不賣

▲▼義大利的黃金儲備反映其歷史遺產與危機應對能力。（圖／路透）

▲義大利的黃金儲備反映其歷史遺產與危機應對能力。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

義大利長年堅持「不賣黃金」的立場，如今在金價飆上歷史高點之際，終於迎來回報。隨著國際金價屢創新高，義大利中央銀行持有的黃金儲備價值暴增至約3000億美元（約新台幣9.75兆元），相當於國內生產總值（GDP）的13%。這項堅定政策不僅源自戰後的歷史教訓，也讓義大利在高額公債與財政壓力下，仍保有強大的金融防線。

根據《路透社》，義大利銀行（Bank of Italy）目前擁有全球第三大國家黃金儲備，僅次於美國與德國，總量達2452公噸。以現行價格估算，這批黃金價值約3000億美元。義大利官方儲備中，黃金占比高達75%，明顯高於歐元區平均的66.5%，顯示該國在保值資產上的保守策略正發揮效用。

義大利對黃金的重視可追溯至古羅馬時代。凱撒大帝時期的「奧里烏斯」（Aureus）金幣，曾是羅馬帝國貨幣體系的核心。近代政策則受二戰經驗影響。當年，納粹德軍在義大利法西斯政權協助下，奪走120公噸黃金，戰後僅剩約20公噸。隨著「經濟奇蹟」帶來出口與外匯收入，義大利自1958年起陸續追回3分之2被掠黃金，至1960年儲備已增至1400公噸。

1970年代石油危機與通膨動盪，使全球經濟陷入不穩。當時西方各國央行普遍增持黃金，作為金融安全象徵。義大利政府在1976年曾以4萬1300根金條作為擔保，向德國聯邦銀行借款20億美元，但仍未出售黃金。與英國、瑞士等國不同，義大利在2008年金融危機及其後的歐債危機期間，也始終未動用儲備，被視為守金如命的代表。

▲▼義大利的黃金儲備反映其歷史遺產與危機應對能力。（圖／路透）

義大利銀行前副行長羅西（Salvatore Rossi）在2018年出版的《黃金》（Oro）一書中形容，黃金就像「家族的銀器或祖父的懷錶」，是國家在任何危機中最後的依靠。目前該行在羅馬科赫宮（Palazzo Koch）總部的地底金庫中，保存約1100公噸黃金，另有相近數量分別存放於美國、英國與瑞士。

外界時常呼籲義大利出售部分黃金以減輕公共債務壓力，該國債務總額已突破3兆歐元（約3.49兆美元），預計明年將達GDP的137.4%。但專家指出，即使賣掉一半黃金，也難以根本解決問題。義大利銀行拒絕對出售黃金的可能性發表評論。

博科尼大學（Bocconi University）教授史提法諾．卡塞利（Stefano Caselli）指出，在全球秩序重組、數位資產崛起之際，黃金再度成為受各國央行追捧的最熱門資產」他強調，「當市場劇烈波動、信心動搖時，央行握有黃金，正是最正確的選擇。」

10/15 全台詐欺最新數據

