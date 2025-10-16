抬頭就看到站名！ 北捷列車到站跑馬燈「全線大變身」

▲抬頭就看到站名！到站資訊優化後文字。（圖／台北捷運）



記者許力方／台北報導

有乘客日前上網抱怨，搭乘台北捷運中和新蘆線、淡水信義線時，列車進站時，車廂內的跑馬燈全都是政令宣導，看不到站名，北捷為此從8月開始試辦優化，目前逐步進行淡水信義線、松山新店線、板南線列車到站顯示資訊更新。

北捷車廂內跑馬燈日前引發乘客抱怨連連，有時低頭滑手機或沒聽到廣播，抬起頭看跑馬燈，不僅會出現政令文宣，還會跑馬英文，終於等到中文站名時車門都已經準備關閉。

北捷公司表示，「到站抬頭就看到站名」優化措施，刪除例行性宣導文字，保留到站站名並精簡轉乘路線等必要乘車訊息，方便旅客快速掌握所在車站位置。列車行駛期間及即將進站時，持續輪播即將抵達車站、前後一站站名及終點站資訊；若為轉乘車站，則以一頁式呈現站名及轉乘路線為主，乘車資訊一目了然。

此外，因路網中重要交會車站轉乘資訊較長，將以「換頁方式」調整。例如台北車站除轉乘淡水信義線外，也是台鐵、高鐵及桃園機場捷運轉乘站，轉乘資訊相對複雜，因此採取換頁顯示的方式調整，但在第二頁資訊中，仍將持續呈現台北車站站名，確保旅客即時確認所在車站及轉乘資訊。

英文資訊部分，由於到站顯示器最多只能呈現36個字元，部分車站因拼音字母較長或轉乘資訊過多，將視情況同時顯示站名、車站代碼或調整為擇一顯示，並搭配轉乘資訊，以兼顧資訊清晰及易於辨識，後續將持續蒐集外國旅客實際體驗意見進行調整。

至於文湖線到站顯示資訊，原始設計即為逐站顯示列車所在位置，已可清楚辨識乘車資訊，因此不在此次優化範圍內。