不是人人搭過！北捷「限定版區間車」超稀有　網一看：時間很準

▲有搭過「稀有區間車」嗎？（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei）

記者曾筠淇／綜合報導

搭捷運時，可以透過燈牌得知捷運的行車方向，以及終點站為何。近日台北捷運發文分享「稀有區間車」，這班捷運不是人人搭得到，且抵達終點站之後，就會前往「神祕的地點」，不知道大家搭過了嗎？

台北捷運在臉書粉專「台北捷運 Metro Taipei」上發文表示，「你知道嗎？除了常見的亞東醫院、北投、台電大樓區間車外，還有一台傳說中的少見路線——昆陽區間車」。

粉專指出，這班捷運並不是人人都可以搭得到，一天出現的次數頂多「十根手指頭…...再加幾根」，而且當區間車抵達昆陽站之後，就會前往一個神祕的地點，「昆陽區間車，你搭過了嗎？」

事實上，粉專所說的「神祕的地點」，就是南港機廠，「為了紓解尖峰人潮，配合終點站軌道配置限制等原因，設置了昆陽區間車，列車完成載客任務後，會迴送南港機廠，等待下一次的上線！」如果搭到這班捷運，要記得在昆陽站下車。

貼文曝光後，也有網友留言回應，「不會啊，我每2天就會搭到一班，而且時間很準，應該是早上8:37或8:47在忠孝新生站會搭到」、「舉手，至少搭過2次喔！第一次搭乘時，沒注意到是區間車，昆陽站通知下車時感到有點驚訝」。