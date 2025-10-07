北捷飛踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」現身　全身貴氣行頭曝光

▲Fumi阿姨「一身三宅一生現身」全身行頭曝光。（圖／攝影中心攝，下同）

記者戴若涵／台北報導

台北捷運日前發生讓座爭議，一名台大畢業的張姓高材生（Fumi阿姨）坐在博愛座上，因一名曾姓老婦不斷碰撞、挑釁，先將手上三宅一生紙袋交給旁人後，再一腳將老婦踹進對面一般座上，引發外界熱議，也讓意外讓他的捷運OOTD爆紅。稍早Fumi阿姨受訪時，再度穿上三宅一生裙裝，並搭配三宅一生BAOBAO邱比特小方包現身。

Fumi阿姨7日接受媒體訪問時透露，拍攝者並不是他的友人，且在遭拍下畫面前，曾婦就已經來者不善，多次對他出言辱罵，自己才會決定反擊，時間如果重來，還是會選擇反擊，此次事件過後，他的親友、父母都覺得，「可以好好保護自己」最重要。

另外，針對網友封他為「優雅超人」等，他認為眾網友「過譽了」，強調自己當時的行動並未要教育任何人，也沒有覺得自己很了不起，「重來還是會保護好我自己」。

而這起事件曝光後，Fumi阿姨的行頭也受到關注，有網友戲稱三宅一生應支付他代言費。Fumi阿姨7日現身時，只見他腳踩 NIKE球鞋，戴著Dior 30 Montaigne蒙田系列的太陽眼鏡，眼鏡旁有鏤空「CD字樣」，搭配超大方型鏡片、金屬鏡腳，相當有個性，脖子上則掛著CHANEL水鑽及琺瑯造型雙色CC Logo的項鍊。

Fumi阿姨手上再提事發當時的三宅一生紙袋，身上則是背著三宅一生的熱門包款CUBOID小方包，穿著三宅一生長裙，他受訪時透露，自己滿喜歡三宅一生的，因為三宅一生的服裝包容各種身材、各式各樣穿著的人，平時也喜歡一件式穿搭，套了就可以出門，他對三宅一生品牌的喜愛，可說是顯而易見。