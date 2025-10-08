北捷踹嬤「Fumi阿姨」IG粉絲飆5萬　被問「是男是女？」高EQ回應

▲Fumi阿姨針對捷運踹婦一事受訪。(圖／攝影中心攝）



記者施怡妏／綜合報導

台北捷運日前發生讓座爭議，一名台大畢業的張姓高材生（Fumi阿姨）一腳踹飛婦人，畫面曝光後引發熱議。而Fumi阿姨的IG曝光後，追蹤人數暴增至5萬名，對於外界關注他的性別，Fumi阿姨幽默回應「我是戰鬥機，請尊重我。」

許多網友好奇Fumi阿姨性別，「所以是女生嗎？為什麼別人說是男的」。針對性別的疑惑，Fumi阿姨強調，「在此跟大家解釋一下，我是戰鬥機，請尊重我」、「有時候我的認同是火鍋裡的芋頭」。

▲Fumi阿姨回應網友提問。（圖／翻攝自Threads）



這起事件曝光後，Fumi阿姨的行頭也受到關注，有網友戲稱三宅一生應支付他代言費，還有網友羨慕訪問的記者可以拿到三宅一生的紙袋。Fumi阿姨逗趣回應，「抽一個送紙袋，反正我很多」，也再三強調自己不是三宅一生的店員，只是平凡的上班族，「我到現在都沒有收到折扣。」

Fumi阿姨7日接受媒體訪問時透露，拍攝者並不是他的友人，且在遭拍下畫面前，曾婦就已經來者不善，多次對他出言辱罵，自己才會決定反擊，時間如果重來，還是會選擇反擊，此次事件過後，他的親友、父母都覺得，「可以好好保護自己」最重要。

另外，針對網友封他為「優雅超人」等，他認為眾網友「過譽了」，強調自己當時的行動並未要教育任何人，也沒有覺得自己很了不起，「重來還是會保護好我自己」。