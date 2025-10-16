內政部推「台灣海圖APP」助漁船定位　潛水人也可防誤入航道

▲內政部地政司長林家正。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部今（16日）部務會報安排地政司報告「台灣海圖APP上架與推廣案」。部長劉世芳表示，專為非SOLAS船舶設計使用的「台灣海圖APP」，預計11月1日在iOS系統的App store及Google Play同步上架，同時具備導航定位、港口及地標快速蒐尋、圖層管理、航線繪製、海氣象查詢等主要功能，確保國人海域活動及航行安全。

劉世芳說，目前非國際海上人命安全公約（SOLAS）規範的小型船舶、遊艇及漁船，因無安裝電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS），致無法使用我國官方電子航行圖，成為航安事故之高風險族群。為此，內政部去年初著手規畫以國際發行的電子航行圖資為基礎，專為非SOLAS船舶設計使用的「台灣海圖APP」，同時具備導航定位、港口及地標快速蒐尋、圖層管理、航線繪製、海氣象查詢等主要功能，確保國人海域活動及航行安全。

內政部說明，「台灣海圖APP」結合全球衛星定位技術，將海圖、海象、潮汐等相關資訊導入行動載具，在網路覆蓋範圍內，可讀取即時海事資訊，在離線時亦可事先下載圖資使用，不僅解決傳統上僅依船長經驗或非官方導航圖資之風險問題，更滿足國內小型船舶、漁船或遊艇等所需參考圖資需求。

內政部指出，「台灣海圖APP」上架後，將提供6個月免費圖資試用，主要為小型船舶、遊艇及漁船航行使用，並作為公私部門於船舶管制、海難事故調查、災害防救、生態保育、海岸管理及海域遊憩等層面之多元應用。

地政司長林家正說明，「台灣海圖APP」結合全球衛星定位技術，將海圖、海象、潮汐等相關資訊導入行動載具，在網路覆蓋範圍內，可讀取即時海事資訊，在離線時也可事先下載圖資使用。由於範圍都是台灣周邊海域，潛水人也可以使用，可避免進入漁船的航道，也可以知道自己的坐標定位。另若遇到海難事件，一線的海巡人員就可以利用資料來做定位及搜救。

最後，內政部表示，台灣海圖APP將本著「準確」、「可靠」、「安全」之信念持續精進與發展，歡迎漁民朋友、各級政府機關、產學界，以及知海、用海民眾踴躍下載體驗使用，共同守護台灣周邊海域航行及活動安全。