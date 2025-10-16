　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部推「台灣海圖APP」助漁船定位　潛水人也可防誤入航道

▲▼內政部部務會報會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部地政司長林家正。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部今（16日）部務會報安排地政司報告「台灣海圖APP上架與推廣案」。部長劉世芳表示，專為非SOLAS船舶設計使用的「台灣海圖APP」，預計11月1日在iOS系統的App store及Google Play同步上架，同時具備導航定位、港口及地標快速蒐尋、圖層管理、航線繪製、海氣象查詢等主要功能，確保國人海域活動及航行安全。

劉世芳說，目前非國際海上人命安全公約（SOLAS）規範的小型船舶、遊艇及漁船，因無安裝電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS），致無法使用我國官方電子航行圖，成為航安事故之高風險族群。為此，內政部去年初著手規畫以國際發行的電子航行圖資為基礎，專為非SOLAS船舶設計使用的「台灣海圖APP」，同時具備導航定位、港口及地標快速蒐尋、圖層管理、航線繪製、海氣象查詢等主要功能，確保國人海域活動及航行安全。

內政部說明，「台灣海圖APP」結合全球衛星定位技術，將海圖、海象、潮汐等相關資訊導入行動載具，在網路覆蓋範圍內，可讀取即時海事資訊，在離線時亦可事先下載圖資使用，不僅解決傳統上僅依船長經驗或非官方導航圖資之風險問題，更滿足國內小型船舶、漁船或遊艇等所需參考圖資需求。

內政部指出，「台灣海圖APP」上架後，將提供6個月免費圖資試用，主要為小型船舶、遊艇及漁船航行使用，並作為公私部門於船舶管制、海難事故調查、災害防救、生態保育、海岸管理及海域遊憩等層面之多元應用。

地政司長林家正說明，「台灣海圖APP」結合全球衛星定位技術，將海圖、海象、潮汐等相關資訊導入行動載具，在網路覆蓋範圍內，可讀取即時海事資訊，在離線時也可事先下載圖資使用。由於範圍都是台灣周邊海域，潛水人也可以使用，可避免進入漁船的航道，也可以知道自己的坐標定位。另若遇到海難事件，一線的海巡人員就可以利用資料來做定位及搜救。

最後，內政部表示，台灣海圖APP將本著「準確」、「可靠」、「安全」之信念持續精進與發展，歡迎漁民朋友、各級政府機關、產學界，以及知海、用海民眾踴躍下載體驗使用，共同守護台灣周邊海域航行及活動安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范有偉捐500萬元給柯文哲
刺200刀殺學姐！14歲大馬嫌單戀她...從廁間上方跳入狂捅
驚險畫面！新北倒塌意外　石塊噴飛現場如轟炸
周杰倫爆鬧翻小夥伴「牽扯上億元」　還收到催討信
快訊／要基層「交出臉書帳號」　高雄三民區長遭拔官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

市長好帥！蔣萬安逛台南婆媽嗨翻　大啖75年老字號滷肉飯

快訊／高雄三民區公所遭爆要基層「交出臉書帳號」　區長遭拔官

內政部推「台灣海圖APP」助漁船定位　潛水人也可防誤入航道

高雄市府遭爆要基層「交出臉書帳號」列冊管理　公務員全炸鍋

澄清從未提名馬治薇　民眾黨批：民進黨公然造謠實在可悲

曝警消《深夜危勞津貼》六都態度　警政署：台中市還研議中

柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

黃國昌爆駐外警霸凌案！被申訴人還接觸證人　警政署諾2周內回應

應曉薇交保後向女兒說對不起！　曝應佳妤含淚問「這句話」

籲兩岸該回歸現實、理性、可落地　他讚郝龍斌政策務實可重新出發

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

市長好帥！蔣萬安逛台南婆媽嗨翻　大啖75年老字號滷肉飯

快訊／高雄三民區公所遭爆要基層「交出臉書帳號」　區長遭拔官

內政部推「台灣海圖APP」助漁船定位　潛水人也可防誤入航道

高雄市府遭爆要基層「交出臉書帳號」列冊管理　公務員全炸鍋

澄清從未提名馬治薇　民眾黨批：民進黨公然造謠實在可悲

曝警消《深夜危勞津貼》六都態度　警政署：台中市還研議中

柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

黃國昌爆駐外警霸凌案！被申訴人還接觸證人　警政署諾2周內回應

應曉薇交保後向女兒說對不起！　曝應佳妤含淚問「這句話」

籲兩岸該回歸現實、理性、可落地　他讚郝龍斌政策務實可重新出發

領錢要注意！17、18日將暫停「ATM跨行服務」　影響時間曝光

鳳梨座車遭開12槍「槍手、幕後首腦逃亡」　嘉檢起訴接應2人

室友整身臭躺睡「早上才洗澡」　一票人曝原因：晚上不敢女友啪啪

捐柯文哲500萬曝光被笑「盤仔」　范有偉出庭嘆：商界朋友跑光光

五人制足球簽證卡關　運動部要求足協再交檢討報告

驚險畫面！新北「大陳都更」折除倒塌　石塊噴飛如轟炸釀1傷

刺200刀殺學姐！14歲嫌單戀手機照片全是她　從廁間上方跳入狂捅

羅嘉翎全運會跆拳道出賽　首度挑戰67公斤級強勢奪金

台灣大賽G3逾2.6萬破紀錄、G4完售秒殺！前4戰進場人數寫新高

零經驗！馬士媛《左撇子女孩》入圍金馬　最迷惘時刻接到戲「重新找到目標」

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

政治熱門新聞

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

快訊／蔡英文頭髮換粉紅色！　「感覺不是很適合我？」

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

普發1萬闖關成功在望！立院協商保留8案

撤回砍監察院預算案傅崐萁非常生氣！　黃國昌：承受很大壓力

柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

快訊／賴清德被換「中分粉紅色頭髮」！　本尊回：蛤？

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

高雄市府遭爆發公文要求「交出臉書帳號」

新壽T17、T18今辦動工典禮　郝龍斌提合約：可笑愚昧適可而止

謝幸恩重創百年聲譽！中央社懲處出爐　4主管、高層都遭殃

賴清德當面問「光電板質詢」爭議　陳亭妃喊冤：我被斷章取義

要基層「交出臉書帳號」　高雄三民區長遭拔官

新壽今辦北士科動土典禮　北市：若實質開工將勒令停工

更多熱門

相關新聞

黃國昌遭爆養駭客入侵個資　內政部：戶政系統近5年未被干擾

黃國昌遭爆養駭客入侵個資　內政部：戶政系統近5年未被干擾

《鏡週刊》日前指央廣遭駭客入侵，且涉案員工疑被黃國昌吸收變成網路禁衛軍，駭入戶政系統查個資進行出征、霸凌等行徑。針對戶政系統的資安防護，內政部說明，戶政資料每一筆都有做追蹤查詢，相關行為都有做實名制的登記，「基本上我們認為，往前追溯5年的紀錄，看起來是都沒有受到干擾的問題」；當然對外也一些網站，每天會遭受5萬次以上駭客攻擊，但基本上只是攻擊而已，沒有成功。

全國社宅已超過22萬戶　內政部：百萬租屋家庭計畫穩健推動

全國社宅已超過22萬戶　內政部：百萬租屋家庭計畫穩健推動

傅崐萁稱「鄉鎮公所負責撤離」嗆官員重讀國小　綠：搞不清法規？

傅崐萁稱「鄉鎮公所負責撤離」嗆官員重讀國小　綠：搞不清法規？

傅崐萁轟「鄉鎮負責撤離」　她曝卸責續集：甩鍋中央不成改往下甩

傅崐萁轟「鄉鎮負責撤離」　她曝卸責續集：甩鍋中央不成改往下甩

花蓮縣府認無能撤離改要中央擬定執行避難計畫　劉世芳回應了

花蓮縣府認無能撤離改要中央擬定執行避難計畫　劉世芳回應了

關鍵字：

內政部台灣海圖APP漁船定位潛水人

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面