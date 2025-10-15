　
地方 地方焦點

樂天桃猿挑戰賽逆轉挺進台灣大賽　桃市府辦直播派對邀市民應援

▲桃園市長張善政今天主持市政會議時表示，樂天桃猿晉級臺灣大賽，本周六市府將在市府廣場舉辦直播派對。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天主持市政會議時表示，樂天桃猿晉級臺灣大賽，本週六市府將在市府廣場舉辦直播派對。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（15）日上午主持市政會議時表示，針對樂天桃猿隊在中華職棒季後挑戰賽輸二贏三晉級台灣大賽，本週六將與中信兄弟在臺北大巨蛋角逐年度總冠軍。桃市府自本週六首戰開始，將在市府前廣場直播樂天桃猿出賽的客場賽事，歡迎球迷朋友一起到市府前廣場觀賽，感受現場熱血氛圍，與熱情球迷大家一起為樂天桃猿加油打氣。

張善政指出，前（13）日樂天桃猿在與統一獅季後挑戰賽最後一場比賽，在第九局上半轟出三分砲追平落後分數，再靠第十局關鍵安打逆轉戰局晉級最後的總冠軍賽，讓無數球迷無比振奮，接下來將與中信兄弟爭奪2025年中華職棒總冠軍更令人期待。

▲2025年中華職棒總冠軍賽樂天桃猿對中信兄弟，市府將在市府廣場舉辦直播派對，圖為去年市府廣場舉辦的十二強棒球賽。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲2025年中華職棒總冠軍賽樂天桃猿對中信兄弟，市府將在市府廣場舉辦直播派對，圖為去年市府廣場舉辦的十二強棒球賽。（資料照／記者沈繼昌攝）

市府體育局指稱，2025中華職棒臺灣大賽將於10月18日正式開打，採7戰4勝制，為支持在地樂天桃猿，市府將於10月18、19日下午4時起在市府前廣場辦理直播派對，如賽程有延續，10月24、25、26日等場次也將持續辦理，邀請市民朋友一起到場為樂天桃猿應援加油，賽前1小時，現場將有暖場活動。

直播樂天桃猿客場賽事如下：
G1：10月18日（六）17:05 樂天桃猿vs中信兄弟
G2：10月19日（日）17:05 樂天桃猿vs中信兄弟
G5：10月24日（五）17:05 樂天桃猿vs中信兄弟
G6：10月25日（六）17:05 樂天桃猿vs中信兄弟
G7：10月26日（日）17:05 樂天桃猿vs中信兄弟

疑輔助駕駛釀禍！國道楊梅休息站轎車狠撞3車　2人受傷

桃園民宅凌晨大火！祖孫4人預防性撤離送醫　火勢延燒2小時撲滅

入獄服刑了！通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

