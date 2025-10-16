華航迪士尼彩繪機11/19首航洛杉磯　指定航線7折起

▲中華航空與台灣華特迪士尼股份有限公司推出台灣首架迪士尼彩繪機。（圖／華航提供）

記者周湘芸／台北報導

中華航空與台灣華特迪士尼股份有限公司（The Walt Disney Company （Taiwan） Ltd.） 推出台灣首架迪士尼彩繪機，以動畫電影「動物方城市2」角色打造，將於11月19日台北飛往洛杉磯CI006航班啟航，明天起指定航線將推7折起優惠。

華航表示，「動物方城市2主題彩繪機」以長程機隊主力777擔綱，首波派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點，讓電影主角胡尼克（Nick Wilde）、哈茱蒂（Judy Hopps）、佘蓋瑞 （Gary De'Snake）與河狸狸寶 （Nibbles Maplestick） 躍上機身，還有樹懶快俠 （Flash） 藏身於左側機尾處。

華航指出，為慶祝「動物方城市 2 主題彩繪機」首航，明天起將推出洛杉磯、安大略等航線7折起促銷，台北－洛杉磯經濟艙來回18,225元起、台北－安大略經濟艙來回19,035元起、台北－鳳凰城經濟艙來回21,465元起、台北－洛杉磯豪華經濟艙來回47,314元起 、台北－安大略豪華經濟艙來回48,544元起。

華航表示，官方網站將同步設置「動物方城市 2 主題彩繪機」專屬網頁，並分階段曝光主題彩繪機介紹、最新活動、影音花絮、客艙用品、飛航情報及主要航線優惠訊息等。

另外，ITF台北國際旅展11月7日將於台北南港展覽館舉行，不少航空公司陸續推出線上旅展優惠，星宇航空即日起至11月21日推出全航線85折起，適用航點為台灣出發至全航線單程／來回行程；適用出發區間為2025年11月01日至2026年06月30日。

長榮航空即日起至11月16日推出台灣地區出發精選航線84折起，適用出發區間為即日起至2026年9月30日，台北往返首爾8,951元起、台北往返大阪12,880元起、台北往返沖繩8,967元起、台北往返曼谷7,824元、台北往返西雅圖24,124元起。