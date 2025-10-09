華航運送「福衛八號」衛星赴美　6度執行國家級太空任務

▲華航以波音777F貨機協助國家太空中心（TASA）運送「福爾摩沙衛星八號」首顆衛星。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

中華航空再度肩負國家級太空任務，昨(8日)晚以波音777F貨機協助國家太空中心(TASA)運送「福爾摩沙衛星八號」首顆衛星，從台灣飛往美國洛杉磯，隨後轉運至范登堡太空軍基地，由SpaceX執行發射任務。這是華航第6度承載台灣人造衛星赴美任務，自1999年來超過25年未間斷，見證國家太空科技的躍進。

華航指出，此次任務運送的「福衛八號」主體與配件總重超過11噸，屬於高敏感精密設備，需全程維持防震與溫控標準。貨運團隊以6只大型與特大型貨盤固定衛星本體，並在裝卸過程中採用避震墊防止震動，飛行路線也刻意避開亂流區域，確保衛星在滑行、起飛、巡航與降落等階段均符合嚴格的安全規範。

華航的貨運服務獲國際肯定，常態性運送半導體光刻機、封測機台等高科技產品。2019年成為台灣首家取得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證(CEIV Pharma)的航空公司，疫情期間執行多架次Covid-19疫苗包機，今年持續運送流感疫苗、胰島素、癌症藥物等醫藥品至世界各地。

▲華航運送「福爾摩沙衛星八號」首顆衛星，為第6度肩負太空任務。（圖／華航提供）

此外，華航也持續擴展美國航線，12月3日起正式開啟每周三班台北往返鳳凰城航線，來回直飛不中停，未來紐約航線也規劃逐步加密增班，明年將進駐紐約甘迺迪機場全新第一航廈。

長榮航空則睽違9年再度開闢北美新航點，10月3日首航桃園－達拉斯航線，初期每周飛航3班，將於11月18日起增為每周5班，12月15日起升級為每日飛航，屆時每周飛往北美的航班將達94班，目標成為台灣飛航北美航班最密集的航空公司。

星宇航空也鎖定美國市場，9月底起與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班合作，新增12個美國內陸航點，共掛航班航點來到20個城市，提升旅客轉機北美的選擇性，明年1月15日開闢美國鳳凰城航線，旅客能從鳳凰城利用美國航空的內陸航網，轉機抵達更多美洲城市。