　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清：無任何關聯

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／翻攝歐樂沃築夢城堡官網）

▲歐樂沃築夢城堡引起美方關切。（圖／翻攝歐樂沃築夢城堡官網）

記者柯振中／綜合報導

嘉義地區近日出現的「台北迪士尼城堡」造景引發關注，外界誤以為與知名建築公司「豪門國際開發」或迪士尼合作有關，進而引起美方關切。對此，豪門國際12日透過官方社群以中、日、英文發出聲明，強調該造景與公司及迪士尼毫無關聯，並呼籲外界勿再混淆，以免造成國際誤會。

豪門國際指出，網路上流傳的「嘉義迪士尼」與公司並無任何關係，也非公司自行興建。聲明中強調，「不是豪門蓋的，豪門不會自己蓋跟迪士尼一樣的城堡，不抄襲、不模仿，絕對完全尊重。」公司表示，迪士尼方面誤以為該城堡由豪門建造，因此特別澄清，以避免誤會波及未來合作評估。

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／翻攝歐樂沃築夢城堡官網）

▲歐樂沃築夢城堡引起美方關切。（圖／翻攝歐樂沃築夢城堡官網）

豪門進一步說明，若不即時澄清，恐影響國際項目合作，例如杜拜迪士尼的相關評估。公司也透過影片解釋嘉義城堡與上海迪士尼的差異，並指出，「迪士尼的城堡從來不只是建築，而是承載夢想、文化與故事的象徵。那些缺乏靈魂的仿製，只剩形體與顏色的堆疊。」

據了解，豪門國際成立於1982年，曾參與上海、香港及美國加州迪士尼等城堡建築工程，並打造台南奇美博物館、新加坡環球影城及珠海長隆海洋酒店等知名建築。公司長年致力於歐式建築美學研究，為台灣與亞洲重要的歐式建築團隊之一。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「台版迪士尼」引起美方關切！　豪門國際發聲
快訊／季後挑戰賽決勝戰先發公布！
月租金6500！　27歲陸女「入住養老院」原因超暖
快訊／樂天打線火力全開！9比3痛擊統一
快訊／周天成今年首冠到手！
中國發出警告：已查清台「心戰大隊」250人身分與職責分工！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北景觀處響應世界洗手日　公園貼心設施守護民眾健康

嘉義「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清：無任何關聯

守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」

進駐災區18天！花蓮慈院醫療站功成交棒　光復衛生所接棒

國慶連假熱爆台南古蹟園區湧人潮　三日收入破200萬元創新高

亞太童軍盛會台南設攤高雄會議　展現城市魅力與國際交流能量

《城垣・藝境》府城美術聯展登場！　五大校系共創台南300年風華

做工行善團雙十不停工！　台南勞工局完成第310戶修繕

黃偉哲敲愛心鐘祈福！　慈濟園遊會匯聚166個愛心攤位

袋袋傳愛壓克力彩繪DIY10/18登場　提升租稅常識兼捐發票做公益

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

網上學到餵藥技巧來實測　貓被包成肉粽堅決不吞XD

新北景觀處響應世界洗手日　公園貼心設施守護民眾健康

嘉義「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清：無任何關聯

守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」

進駐災區18天！花蓮慈院醫療站功成交棒　光復衛生所接棒

國慶連假熱爆台南古蹟園區湧人潮　三日收入破200萬元創新高

亞太童軍盛會台南設攤高雄會議　展現城市魅力與國際交流能量

《城垣・藝境》府城美術聯展登場！　五大校系共創台南300年風華

做工行善團雙十不停工！　台南勞工局完成第310戶修繕

黃偉哲敲愛心鐘祈福！　慈濟園遊會匯聚166個愛心攤位

袋袋傳愛壓克力彩繪DIY10/18登場　提升租稅常識兼捐發票做公益

守備失誤成勝負關鍵　林岳平：明日全力一戰、盼勝利屬於統一獅

Audi執行長證實「A4即將回歸」！轉生全新電動車最快2028問世

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

新北景觀處響應世界洗手日　公園貼心設施守護民眾健康

嘉義「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清：無任何關聯

季後挑戰賽／決勝戰先發公布！　波賽樂對決統一胡智為

只想安穩終老…高雄婦買房「借名登記」！　14年後竟遭兒要求搬離

NanaQ 兩個月水費178元　「沒刻意省水」親曝7原因

守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」

快訊／周天成今年首冠到手！北極賽拍落前球王完成2連霸

吳尊帶15歲NeiNei朝聖周杰倫　劉畊宏Cue「點飛輪海的歌XD」

地方熱門新聞

送154份餐給光復國小！花蓮老闆被讚爆

南投彩虹織女決賽與國慶焰火同日登場

雲林褒忠鄉連假「送肉粽」！路線曝光

桃園有愛無礙親子泡泡派對　千人參加好溫馨　

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

台南東區店家冰箱起火！住警器響老闆急報案滅火

南投縣推托育人員職業訓練班

台南仁德老婦呼吸衰竭倒地！歸仁高救隊視訊醫師院前插管救命

1碗泡麵的溫暖　警助餓壞單車男補力返家

大庄媽遶境北港7天6夜　回鑾萬人空巷相迎

何志偉副秘書長八德扶轎祈福　盼每位女孩能自由做自己

國慶連假熱爆台南古蹟園區湧人潮三日收入破200萬元創新高

雙十連假來竹風好市集嚐美食

做工行善團雙十不停工！台南勞工局完成第310戶修繕

更多熱門

相關新聞

搭迪士尼樂園鬼屋設施　女遊客突然死亡

搭迪士尼樂園鬼屋設施　女遊客突然死亡

美國加州迪士尼樂園傳出死亡意外，一名女遊客到遊樂園中的鬼屋設施遊玩時，疑似承受不了巨大驚嚇，突然心臟病發失去知覺，送醫後被宣告身亡。

「4米高魯斯佛」現身大安森林公園站

「4米高魯斯佛」現身大安森林公園站

「嘉義迪士尼」休業3個月　在地一看粉紅招牌秒懂

「嘉義迪士尼」休業3個月　在地一看粉紅招牌秒懂

Disney+「10月起又漲價」！各方案價格曝光

Disney+「10月起又漲價」！各方案價格曝光

男遊客「猝死香港迪士尼」！玩設施突昏迷

男遊客「猝死香港迪士尼」！玩設施突昏迷

關鍵字：

迪士尼豪門國際美方關切嘉義城堡台版迪士尼

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

趙露思新戲「徹底卸妝」摘美瞳！素顏痛哭戲被封神

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面