嘉義「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清：無任何關聯

▲歐樂沃築夢城堡引起美方關切。（圖／翻攝歐樂沃築夢城堡官網）



記者柯振中／綜合報導

嘉義地區近日出現的「台北迪士尼城堡」造景引發關注，外界誤以為與知名建築公司「豪門國際開發」或迪士尼合作有關，進而引起美方關切。對此，豪門國際12日透過官方社群以中、日、英文發出聲明，強調該造景與公司及迪士尼毫無關聯，並呼籲外界勿再混淆，以免造成國際誤會。

豪門國際指出，網路上流傳的「嘉義迪士尼」與公司並無任何關係，也非公司自行興建。聲明中強調，「不是豪門蓋的，豪門不會自己蓋跟迪士尼一樣的城堡，不抄襲、不模仿，絕對完全尊重。」公司表示，迪士尼方面誤以為該城堡由豪門建造，因此特別澄清，以避免誤會波及未來合作評估。

豪門進一步說明，若不即時澄清，恐影響國際項目合作，例如杜拜迪士尼的相關評估。公司也透過影片解釋嘉義城堡與上海迪士尼的差異，並指出，「迪士尼的城堡從來不只是建築，而是承載夢想、文化與故事的象徵。那些缺乏靈魂的仿製，只剩形體與顏色的堆疊。」

據了解，豪門國際成立於1982年，曾參與上海、香港及美國加州迪士尼等城堡建築工程，並打造台南奇美博物館、新加坡環球影城及珠海長隆海洋酒店等知名建築。公司長年致力於歐式建築美學研究，為台灣與亞洲重要的歐式建築團隊之一。