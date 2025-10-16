新竹縣佈建托育場所、敬老卡服務升級　老中青幼「通通照顧」打造幸福世代共融城市

▲王爺壟非營利幼兒園啟用。

圖、文／新竹縣政府提供

新竹縣政府近年推動一連串社福政策，從照顧家中幼兒的爸媽，到鼓勵長輩出門旅行，都希望讓縣民「願生、樂養、愛走動」。縣長楊文科表示，縣府持續營造「幸福竹縣」環境，讓年輕人安心成家、生兒育女，同時讓銀髮族活得健康有活力，「從搖籃到長青，縣府都站在大家身邊。」

在育兒政策上，新竹縣則以「讓年輕人敢婚、願生、樂養」為核心，除了在全縣建置9家公共托育及公設民營托嬰中心，還設立定點臨時托育據點，讓臨時有急事、或者想要有喘息的時間的家長，能安心送托、放心處理事務。繼竹北市、湖口鄉，竹縣第3座定點臨托據點也完成規劃，落腳在竹東區社會福利服中心1樓，提供家長更彈性便利的照護選擇。113年底竹北博愛非營利幼兒園及湖口王爺壟非營利幼兒園相繼啟用，未來，縣府將持續擴大公共托育與臨時托育資源，減輕家庭育兒負擔，讓職場父母能兼顧工作與家庭。

在照顧長輩方面，縣府秉持「讓竹縣長輩幸福有感」的理念，持續推動「敬老卡擴大服務」政策。從公車、計程車到台鐵交通補助，也能用於運動中心健身。114年再新增大文山衛星派遣車隊，目前已累計2千多輛計程車簽約投入服務，讓長輩在外出就醫、採買或參加社區活動時更便利。楊文科縣長表示，希望透過友善交通與敬老服務，讓長輩不只是被照顧，而是能走出家門、參與社會，享受更自在的退休生活。

此外，縣府也積極打造健康休閒環境，推動一鄉鎮一特色公園，營造親子互動環境，並於今年啟用全國第一座「竹東全民運動館」，提供多功能運動空間，全民一起來運動，全齡共享樂活竹縣。

楊文科縣長表示，「老中青幼通通照顧」不是口號，而是縣府實際落實的施政核心。從長輩的敬老交通、青年的就業支持，到家庭托育與兒童教育，縣府要讓每一個年齡層都被照顧、都能幸福。他強調，未來新竹縣將持續以「科技首都、幸福竹縣」為願景，讓城市的進步不只看得見建設，更能感受到溫度，打造真正宜居、宜學、宜養的幸福生活圈。





▲長輩可在竹北國民運動中心的非公益時段使用敬老卡。

