竹北女童生態池溺斃！Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了

▲竹北幼兒園傳1歲半女童溺斃，園方表示若家長有轉托需求會協助。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者劉人豪／新竹報導

新竹縣竹北市一家主打華德福教育，以「貼近自然環境」的幼兒園附設托嬰中心，於10月8日上午發生一名年僅1歲半的女嬰，在戶外活動時疑失足掉入園內約25公分深的生態池幼童溺斃意外。《ETtoday新聞雲》今（15）致電該幼兒園，園方表示目前案件交由警方調查，對外由負責人統一說明，至於Google上顯示永久歇業部分，園方指出，是今天早上上班才發現，不過今天正常開園，若家長有轉托需求會協助。

知情人士指出，事發當時，班上老師帶領9幼兒在園區戶外活動。生態池原本設有柵欄隔離，女嬰疑似因好奇觀察池面時，不慎從圍籬的間隙跌落。老師未及時發現幼童失蹤，直到別班老師清點人數才察覺異狀，尋找後才在生態池發現女嬰，當下已回天乏術。

檢警相驗結果初步排除外力介入，研判女嬰死因為溺斃窒息。警方指出，本案因為監視器有死角，小朋友是否確實由這個洞掉下去仍待釐清。

幼兒園指出，目前案件交由警方調查，對外會由負責人統一說明，至於Google上顯示永久歇業部分，園方說明是今天早上上班才發現，不過今天是有正常開園，會了解一下為何在Google上顯示歇業，而發生事故後有發通知給家長，如果家長有轉托需求的話會協助。