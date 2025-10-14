　
社會 社會焦點 保障人權

騎自行車追撞貨車！骨科主任疑「頸椎受損」　滿臉嘔吐物搶救無效亡

▲▼ 單車,自行車,騎車,腳踏車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲骨科主任騎自行車追撞廂型貨車亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊永盛、戴若涵／新竹報導

新竹縣新豐鄉坡仔頭路段12日中午發生一起死亡車禍！在中北部地區某醫院任職的劉姓骨科主任、兼外科部主任，騎自行車行經該路段時，因不明原因追撞前方停等紅燈的廂型貨車，當場失去生命跡象。警消獲報趕抵現場，將人送醫搶救，但劉男仍因傷勢過重宣告不治，而他臉部滿布嘔吐物、血液檢測二氧化碳濃度過高，詳細死因仍有待進一步調查釐清。

初步調查，59歲劉姓骨科主任12日上午騎自行車從台北南下，中午12時40分左右行經台61線坡仔頭路段時，撞上前方正在停等紅燈、由30歲蔡姓駕駛開的廂型貨車。由於撞擊力道猛烈，自行車骨架都斷了，劉姓骨科主任的安全帽也破裂，人當場失去呼吸心跳，送醫後於下午1時許宣告不治。

檢警針對劉男遺體進行相驗，發現劉男臉部滿是嘔吐物，疑似因頸椎受損致嘔吐物阻塞呼吸道，血液中二氧化碳濃度也高於正常值，將擇日進行解剖，要進一步確認確切死因。

據悉，劉男平時健康狀況良好、無慢性病或特殊疾病史，經常參加自行車賽事。劉男任職的醫院表示，接獲家屬通知後，正全力協助家屬治喪事宜，透露劉姓主任家住台北市，已在醫院服務22年相當資深。

10/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

自行車骨科主任醫院頸椎追撞新竹

