沒射不算啦！NONO涉性侵判刑2年6月　上訴二審首度開庭現身

▲藝人NONO性侵案，二審首度開庭審理。NONO維持一貫的白襯衫、黑長褲出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）爆發性侵案件，士林地檢署認定他侵害6名女子，提起公訴。但一審法院審理後，僅認定他犯下一次性侵未遂罪，判處有期徒刑2年6月。案經上訴，高等法院16日首度開庭審理。NONO維持一審時的態度，穿著長袖白襯衫、黑長褲出庭，不願回答任何問題。

#Metoo事件發燒後，2023年5、6月間也延燒到演藝圈。其中直播主網紅「小紅老師」，當年6月間宣稱集結多名被害女子，向檢方提出告訴。案件經由檢方調查，8月間由台北地檢署發動偵查行動，搜索NONO住處，並查扣手機、筆電等物品。北檢在訊後將NONO以50萬元交保，還核發被害人保護令，禁止NONO接近、騷擾被害人。總計共有10人提出告訴。

北檢認定其中3名被害人部分因罪證不足，做出不起訴處分，至於其餘7名被害人部分，則因管轄關係轉由士林地檢署偵辦。士檢於去年5月間偵查終結，認為NONO利用藝人知名度，陸續於2008年、2010年、2011年、2013年間，假借介紹工作或錄影結束吃消夜的名義，邀約被害人到住處、飯店、車上等地獨處，進而伸出狼爪，甚至還對被害人說：「有沒有看過這麼大？」「沒有射精不算啦」。總計他侵害6名被害人、涉犯7個罪名，士檢因此提起公訴。

案經士林地方法院近一年的審理後，一審於今年5月間宣判，士林地院僅認定他犯下一次強制性交未遂罪，並判處有期徒刑2年6月。案件宣判後，引起小紅老師等人不滿，認為法院認定太過寬鬆、判決刑度太輕。全案上訴第二審。

二審於16日首度開庭審理，NONO維持一審的形象，穿著白襯衫、黑長褲，戴著口罩出庭。但對於記者的詢問均不回答。庭訊進行約25分鐘，庭訊結束後，他仍不回答記者的提問，上車離去。