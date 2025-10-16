歸仁圓環互轟35槍！角頭七甲財慘死　幕後瘋狗彬+槍手全輕判定讞

▲台南歸仁圓環2022年間發生角頭火拼案件，洪姓男子遭射殺身亡。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台南歸仁圓環2022年6月間爆發角頭火拼事件。綽號「七甲財」的洪姓角頭，與綽號「瘋狗彬」的角頭張旭彬相約在圓環輸贏，張男未現身，卻教唆吳姓小弟等3人前往赴約。雙方駁火35槍，洪男中彈身亡，槍手吳男左腰中槍遭丟包醫院。一二審均將主嫌張男輕判4年6月，吳男一審遭判13年、二審減為11年6月。案經上訴，最高法院15日駁回上訴，張男獲輕判4年6月定讞。

張男原本居住在台南中西區，之後在安平區租屋開茶行；至於死者洪姓角頭，原本就居住在歸仁。張、洪二人熟識，但案發前1晚，2人相約在安平飲酒，張男不滿洪男教訓其小弟，發生口角，張男更向洪男投擲酒杯，雙方相約「歸仁圓環輸贏」。

當晚凌晨4點40分，洪男帶著槍枝與一名小弟，駕車前往圓環。但張男並未現身，他指示吳姓、游姓、江姓3名小弟，駕車前往赴約。雙方一見面就相互駁火，現場槍聲大作。吳姓小弟持長槍，潛行到洪男副駕駛座旁，對著洪男一陣掃射；洪男也開槍反擊。附近巡邏警網聞聲趕到，2車隨即各自離去，現場遺留長槍與彈殼35枚。

重傷的洪男由小弟送往醫院急救，最後不治身亡。至於開槍的吳男自己也左腰部中槍，2名同夥將他送到成大醫院急診室後，就丟包閃人。警方最後循線逮捕吳男同夥與背後指使者張男，全案最後依照殺人罪嫌提起公訴。

法院審理時，張男否認教唆殺人，也否認知道小弟們持有槍枝；至於槍手吳男則辯稱自己是防衛開槍，還說自己虔心向佛，家中還有2名幼子，請求法官從輕發落。一審法院最後依照「寄存槍枝」等罪，將張男判刑4年6月，吳男則被依照殺人、槍砲等罪，判刑13年；同案江姓、游姓2被告無罪。案件上訴第二審，吳男改判11年6月，張男仍維持4年6月，餘下2人仍無罪。全案再上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定讞。最高法院並通知檢方啟動防逃機制，避免張男等人落跑。