　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

歸仁圓環互轟35槍！角頭七甲財慘死　幕後瘋狗彬+槍手全輕判定讞

▲槍手槍殺殺手。（圖／視覺中國）

▲台南歸仁圓環2022年間發生角頭火拼案件，洪姓男子遭射殺身亡。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台南歸仁圓環2022年6月間爆發角頭火拼事件。綽號「七甲財」的洪姓角頭，與綽號「瘋狗彬」的角頭張旭彬相約在圓環輸贏，張男未現身，卻教唆吳姓小弟等3人前往赴約。雙方駁火35槍，洪男中彈身亡，槍手吳男左腰中槍遭丟包醫院。一二審均將主嫌張男輕判4年6月，吳男一審遭判13年、二審減為11年6月。案經上訴，最高法院15日駁回上訴，張男獲輕判4年6月定讞。

張男原本居住在台南中西區，之後在安平區租屋開茶行；至於死者洪姓角頭，原本就居住在歸仁。張、洪二人熟識，但案發前1晚，2人相約在安平飲酒，張男不滿洪男教訓其小弟，發生口角，張男更向洪男投擲酒杯，雙方相約「歸仁圓環輸贏」。

當晚凌晨4點40分，洪男帶著槍枝與一名小弟，駕車前往圓環。但張男並未現身，他指示吳姓、游姓、江姓3名小弟，駕車前往赴約。雙方一見面就相互駁火，現場槍聲大作。吳姓小弟持長槍，潛行到洪男副駕駛座旁，對著洪男一陣掃射；洪男也開槍反擊。附近巡邏警網聞聲趕到，2車隨即各自離去，現場遺留長槍與彈殼35枚。

重傷的洪男由小弟送往醫院急救，最後不治身亡。至於開槍的吳男自己也左腰部中槍，2名同夥將他送到成大醫院急診室後，就丟包閃人。警方最後循線逮捕吳男同夥與背後指使者張男，全案最後依照殺人罪嫌提起公訴。

法院審理時，張男否認教唆殺人，也否認知道小弟們持有槍枝；至於槍手吳男則辯稱自己是防衛開槍，還說自己虔心向佛，家中還有2名幼子，請求法官從輕發落。一審法院最後依照「寄存槍枝」等罪，將張男判刑4年6月，吳男則被依照殺人、槍砲等罪，判刑13年；同案江姓、游姓2被告無罪。案件上訴第二審，吳男改判11年6月，張男仍維持4年6月，餘下2人仍無罪。全案再上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定讞。最高法院並通知檢方啟動防逃機制，避免張男等人落跑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新壽今北士科動土典禮　北市：若實質開工將勒令停工
快訊／1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死
飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔
短劇《折腰》「女幫男手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架
全球股市震盪加劇　外銀：4大理由延續漲勢
為了20歲正妹大混戰！　26歲男被狂捅17刀慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鐵警「蓋6天」火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼「狂被關懷」

快訊／百福車站1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死

高師大商圈怪阿姨出沒！求助學生竟「拐上樓鎖屋內」　校方示警

逼人馬桶刷刷牙、喝符水！太陽聯盟設機房還暴力討債　主嫌收押

歸仁圓環互轟35槍！角頭七甲財慘死　幕後瘋狗彬+槍手全輕判定讞

持美工刀性侵前女友還錄影　台中惡狼重判7年3月定讞

快訊／應曉薇被指藉質詢恐嚇證人　抵北院無奈苦笑進羈押庭

「臭機X」台南男疑等太久怒砸飯糰攤玻璃　店家無奈不提告

5男為20歲正妹混戰釀1死2傷！26歲情敵被捅17刀...倒地噴血亡

國道《玩命關頭》！2男飆車追逐時速達207公里　下場出爐

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

鐵警「蓋6天」火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼「狂被關懷」

快訊／百福車站1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死

高師大商圈怪阿姨出沒！求助學生竟「拐上樓鎖屋內」　校方示警

逼人馬桶刷刷牙、喝符水！太陽聯盟設機房還暴力討債　主嫌收押

歸仁圓環互轟35槍！角頭七甲財慘死　幕後瘋狗彬+槍手全輕判定讞

持美工刀性侵前女友還錄影　台中惡狼重判7年3月定讞

快訊／應曉薇被指藉質詢恐嚇證人　抵北院無奈苦笑進羈押庭

「臭機X」台南男疑等太久怒砸飯糰攤玻璃　店家無奈不提告

5男為20歲正妹混戰釀1死2傷！26歲情敵被捅17刀...倒地噴血亡

國道《玩命關頭》！2男飆車追逐時速達207公里　下場出爐

渣打推出金融資產組合融資方案　為亞資專區注入新動能

台人也被捕！柬埔寨掃盪詐騙逮3455人　75名幹部涉殺人等重罪

3高選債穩收息　財金博士專攻直投債鎖利5%

新壽今辦北士科動土典禮　北市曝「未申請」：若實質開工將勒令停工

效率前緣選股法！　財金博士圖解避開「傻子股票」

保留江戶時代老倉庫原汁原味！鳥取隱世咖啡廳穿越百年前舊時光

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」　網驚呼：會飽到吐

鐵警「蓋6天」火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼「狂被關懷」

黃國昌妻戶籍掛李麗娟名下房產？　綠委：迴力鏢打身上

公司欠薪司機罷駛！苗栗12條客運無預警停駛惹民怨　協調結果曝

【感人時刻】中風癱瘓爸爸站起來了！擁抱人質兒歸國爆哭

社會熱門新聞

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

雅虎奇摩知識+：小孩過世4天怎處理？　禮儀師鍵盤揪兇

留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

即／應曉薇明加開羈押庭　女兒害怕發文

當眾性侵震驚社會　北市警局公布5大作為

林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主　白目醉漢砸店被追砍

東吳富少搭貿易商子聯手黑幫搞跨國走私！

「中壢怪人」嗆朋友名吃霸王餐　被本尊K到滿臉血

北車性侵案　目擊的馬籍學生曝經過

即／半脫褲拉扯年輕女　北市淫男訊後請回

更多熱門

相關新聞

台中男持刀性侵前女友還錄影　重判7年3月定讞

台中男持刀性侵前女友還錄影　重判7年3月定讞

台中市男子阿博（化名），2022年間與女友小薇（化名）分手後，假借有物品要交給小薇為由，將小薇找到自己租屋處。並以美工刀威脅小薇：「如果今天你不跟我做愛，我就要殺死你」性侵得逞。阿博還藉機以手機拍下性侵過程。最高法院審理後，將阿博判處有期徒刑7年3月定讞。

馬治薇接受中資案　二審改判2年8月

馬治薇接受中資案　二審改判2年8月

央廣駭客案檢方抗告　高院駁回抗告

央廣駭客案檢方抗告　高院駁回抗告

小孩變沙包！爆打2歲和9月女釀腦傷　無良夫妻抓去關

小孩變沙包！爆打2歲和9月女釀腦傷　無良夫妻抓去關

恐怖情人砍3人遭羈押　這原因排除殺人罪

恐怖情人砍3人遭羈押　這原因排除殺人罪

關鍵字：

法律人權角頭殺人火拼槍殺最高法院瘋狗彬輕判

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面