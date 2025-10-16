懸缺9個月　韓前總統盧泰愚之子盧載憲將赴任駐華大使

▲韓國將赴任的駐華大使盧載憲（圖左）與大陸駐韓大使戴兵（圖右）。（圖／翻攝北青報）

記者魏有德／綜合報導

韓國駐華大使一職懸缺近9個月後，終於迎來新任人選。大陸駐韓國大使戴兵昨（15）日在使館為即將赴任的韓國新任駐華大使盧載憲送行。據了解，盧載憲為韓國前總統盧泰愚之子，生於1965年11月，現年60歲，曾長期致力推動中韓文化交流。

▲盧載憲陪同戴兵前往盧泰愚墓地致意。（圖／翻攝北青報）

《北青報》報導，盧載憲畢業於首爾大學經營學系，之後赴美取得史丹佛大學政治學碩士與喬治城大學法學博士學位，並擁有紐約州律師執照，曾在多家美國大型律師事務所任職，具備豐富的法律與國際事務經驗。

盧載憲為現任韓國東亞文化中心院長，長期往返中韓，推動音樂、藝術及學術交流，今（2025）年8月亦以韓國總統特使團成員身分訪華。自前任大使鄭在浩於1月卸任後，韓國駐華大使空缺已長達9個月，盧載憲此次赴任，外界將關注他將如何延續並深化韓中兩國關係。

戴兵致詞時表示，盧載憲長期推動中韓民間合作，其父盧泰愚是中韓建交的重要推手之一，期待盧大使能繼承父志，推動兩國戰略合作夥伴關係邁向更高層次。

盧載憲則強調，能在韓中關係的重要時期出任駐華大使深感榮幸，承諾將全力促進雙邊友好往來，「期待兩國以即將舉行的慶州APEC會議為契機，展開更高層級交流，持續深化合作。」