全台變天大降溫時間曝　準風神逼近大雨連炸4天

▲周日全台變天轉雨降溫，雨將連下4天。（資料照／記者許靖騏攝）

記者柯沛辰／台北報導

中央氣象署表示，今天（16日）各地多雲到晴，僅北台灣、花東及恆春半島有零星短暫陣雨，但晴朗炎熱只會到周五（17日），周六（18日）迎風面降雨增加，下周日（17日）全台轉雨、氣溫下降。值得注意的是，準風神因發展受阻，成颱時間不斷後延，但與東北季風必有共伴效應，北東地區依舊躲不掉大雨。

氣象署預報員林定宜表示，今天（16日）環境為偏東風，迎風面水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有不定時局部短暫陣雨，花東、大台北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區也有零星短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫方面，東半部高溫約31、32度，西半部高溫約33至35度，其中在大台北、桃竹及南高屏有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強。離島部分，澎湖及金門為晴時多雲，氣溫約26至32度，馬祖多雲短暫陣雨，氣溫約26至31度。

氣象署指出，下周日（19日）至周三（22日），東北季風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，迎風面雨勢明顯且範圍較大，北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

屆時北部及東北部氣溫稍下降，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚也稍涼，低溫預測北部、宜蘭地區及澎、金、馬21至25度，中南部及花東地區24至26度；高溫預測北部、東半部及澎、金、馬25至30度，中南部28至33度。