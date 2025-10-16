　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台變天大降溫時間曝　準風神逼近大雨連炸4天

▲▼0827台北車站周邊大雨,大雨,下雨。（圖／記者許靖騏攝）

▲周日全台變天轉雨降溫，雨將連下4天。（資料照／記者許靖騏攝）

記者柯沛辰／台北報導

中央氣象署表示，今天（16日）各地多雲到晴，僅北台灣、花東及恆春半島有零星短暫陣雨，但晴朗炎熱只會到周五（17日），周六（18日）迎風面降雨增加，下周日（17日）全台轉雨、氣溫下降。值得注意的是，準風神因發展受阻，成颱時間不斷後延，但與東北季風必有共伴效應，北東地區依舊躲不掉大雨。

氣象署預報員林定宜表示，今天（16日）環境為偏東風，迎風面水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有不定時局部短暫陣雨，花東、大台北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區也有零星短暫雷陣雨。

氣溫方面，東半部高溫約31、32度，西半部高溫約33至35度，其中在大台北、桃竹及南高屏有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強。離島部分，澎湖及金門為晴時多雲，氣溫約26至32度，馬祖多雲短暫陣雨，氣溫約26至31度。

氣象署指出，下周日（19日）至周三（22日），東北季風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，迎風面雨勢明顯且範圍較大，北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

屆時北部及東北部氣溫稍下降，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚也稍涼，低溫預測北部、宜蘭地區及澎、金、馬21至25度，中南部及花東地區24至26度；高溫預測北部、東半部及澎、金、馬25至30度，中南部28至33度。

10/14 全台詐欺最新數據

台股周一重挫後爆「違約交割1.67億」！散戶自斷退場
「台大五姬」結婚卡關內幕！恩愛千億小開被拍　讓長輩丟臉
快訊／YouTube全球大當機　至少35萬人不能看
直擊／新壽北士科T17、T18動土儀式今舉行　搭棚、紅布條備
釀酒人主帥警戒大谷翔平　打擊率1成47仍是「最危險男人」
掃20包砂糖日本老闆再來台　1招溝通笑翻網友：台灣人均N1
柬埔寨詐騙首腦「出入台灣」至少10次　美查扣4593億比特幣
快訊／YouTube今早驚傳當機！　手機、電腦都無法播放
57歲翁虹「18歲女兒」美到逆天！　最美星二代換她當

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

中央氣象署表示，今年第24號颱風「風神」預估最快17日（周五）晚間生成，路徑不排除接近台灣近海。氣象專家分析最新預報，準風神因發展受阻，成颱時間不斷後延，未來幾天可能出現關鍵轉折點，路徑有南修趨勢，估計直撞菲律賓呂宋島的機率最高，不過不管颱風怎麼走，秋颱有東北季風參戰，北東大雨依然躲不掉。

風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨

風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨

即／「風神」將成颱　中央協調所緊急升級

即／「風神」將成颱　中央協調所緊急升級

花蓮官員退30多人救災「小群」　周軒批：是專門處理疏散避難群組

花蓮官員退30多人救災「小群」　周軒批：是專門處理疏散避難群組

周日起「降溫10度」全台濕答答　2地雨勢下到發紫

周日起「降溫10度」全台濕答答　2地雨勢下到發紫

關鍵字：

氣象雲天氣氣象風神颱風

讀者迴響

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

