　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「小英男孩」涉弊　卓榮泰：限期行政調查查清、檢討「綠推中心」

▲卓榮泰14日赴立法院備詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲卓榮泰14日赴立法院備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

「小英男孩」鄭亦麟在經濟部「綠推中心」副執行長任內涉向2家綠能業者收賄近200萬，並施壓台電「喬饋電容量」助業者獲利，被羈押禁見中，台智電也解任鄭的總經理職。針對綠推中心，行政院長卓榮泰今（14日）表示，綠推中心方面，他現在除要求行政調查要清楚、限期出來，也要求強化行政監督、外部監督跟內部控管，才有辦法讓它不會產生相同弊病，「我們檢討這個組織，加強它的監督」。

卓榮泰14日率各部會首長到立法院進行施政總質詢。國民黨立委柯志恩質詢表示，台灣再生能源規劃都交給綠推中心，但鄭亦麟因為貪污被押，綠推中心被認為是「收賄中心」，當時的執行長就是現任經濟部長龔明鑫，發生這麼大狀況，有誰負起責任？經濟部政務次長何晉滄說，該案已進入司法程序，內部也有做調查，要了解案件為何發生，以及綠推中心執行政策的過程。

柯志恩說，時任經濟部長郭智輝說該案有「更大尾」，讓她質疑為什麼掌握鉅額綠電投資的事情，要交給直達府方的「小英男孩」。而她收到很多資料，因為鄭亦麟不受立法院監督，很多人為了直通上面要透過鄭，但她不知道也沒看到經濟部內部調查到什麼程度，也想知道為何鄭要收賄，所以詢問其薪資，結果被說是個資，問不出來，但她知道院長、總統的薪資，「你要不要告訴我？」

何晉滄回應，鄭亦麟薪資是透過相關計畫人力費用來支用。但柯志恩說，她連這費用都看不到，只能看到106年至114年綠推中心共編5億4000萬，且業務費逐年降低；柯詢問卓榮泰，這麼多階段性任務，認為要不要結束？要不要裁撤綠推中心？但何晉滄則表示，綠推中心除政策規劃外，也收集很多國際推動綠能相關資訊供政策參考，所以綠推中心還是有存在必要。

柯志恩接著說，在行政調查還沒給出滿意結果，且沒有「旋轉門條款」限制，太多東西沒辦法看到，特別是台智電問題，鄭亦麟有很大爭議，所以目前為止台智電跟開發商買了多少電？何晉滄說，正在洽談中，也即將有一些案子。不過柯志恩表示，其實沒有，目前大概只有25-30%，剩下都要由開發商自己去找買家，且有雜誌提到，目前市場傳出台智電為賺錢，簽約買電時故意把價格壓低，讓開發商跳腳想退出，這有掌握？

何晉滄說，台智電是扮演媒合開發商跟用電戶的角色，絕對不會說有刻意壓低價格現象。柯志恩追問，多少開發商撤出台灣？何晉滄表示，開發商尋找國內供應鏈過程可能在程序上，「目前大概有幾件已經跟我們合約解除」。柯志恩再問，你覺得這些外資撤除後，會不會對我方未來投資綠電意願大幅降低？何晉滄表示，應該不會，還有「3-3」開發。

卓榮泰表示，「持續開發綠能是我們的政策，我們不會讓它從此中斷，我們會開發商、國內廠商再合力」；綠推中心方面，他現在除要求行政調查要清楚、限期出來，也要求強化行政監督、外部監督跟內部控管，才有辦法讓它不會產生相同弊病，「我們檢討這個組織，加強它的監督」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
PCB金居大股東2天狠賣1950張　套現逾4億元
快訊／18:08南投規模4.0地震　8縣市有感「最大震度3級
黃金瘋漲！　台銀黃金王子示警「短線已超買」
賴清德便當會欽點明年戰台中市長？　何欣純：尊重中央黨部
新竹死亡車禍！　骨科主任慘死
藏壽司慘遭制服妹惡搞！拿醬油瓶「對準嘴巴灌」影片瘋傳
官員突退救災群組　花蓮縣府回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德台中便當會　定調何欣純參選2026台中市長

賴清德便當會欽點明年戰台中市長？　何欣純：尊重中央黨部

「小英男孩」涉弊　卓榮泰：限期行政調查查清、檢討「綠推中心」

爆鳳山水庫光電板「菊招標、邁啟用」　高市府再拉韓國瑜反擊

黨內互打白熱化！藍營副議長揚言退黨　郝龍斌疾呼：團結抗綠

全國社宅已超過22萬戶　內政部：百萬租屋家庭計畫穩健推動

民進黨團赴監察院檢舉　民眾黨：再次示範用國家機器鬥爭政敵

輝達、北市府、新壽爭議懶人包　郝龍斌去年開第一槍點北士科圖利

李淳：相信美國不會堅持「台美晶片五五分」　談判團隊也不會同意

傅崐萁稱「鄉鎮公所負責撤離」嗆官員重讀國小　綠：搞不清法規？

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心

賴清德台中便當會　定調何欣純參選2026台中市長

賴清德便當會欽點明年戰台中市長？　何欣純：尊重中央黨部

「小英男孩」涉弊　卓榮泰：限期行政調查查清、檢討「綠推中心」

爆鳳山水庫光電板「菊招標、邁啟用」　高市府再拉韓國瑜反擊

黨內互打白熱化！藍營副議長揚言退黨　郝龍斌疾呼：團結抗綠

全國社宅已超過22萬戶　內政部：百萬租屋家庭計畫穩健推動

民進黨團赴監察院檢舉　民眾黨：再次示範用國家機器鬥爭政敵

輝達、北市府、新壽爭議懶人包　郝龍斌去年開第一槍點北士科圖利

李淳：相信美國不會堅持「台美晶片五五分」　談判團隊也不會同意

傅崐萁稱「鄉鎮公所負責撤離」嗆官員重讀國小　綠：搞不清法規？

貨櫃船運歐美線明天漲價　為拉升明年長約運價水平鋪路

AI賦能長照　台東大學攜產官醫界打造在地照護新模式

「主場優勢全開！」張麗善授旗代表隊　拚全運21金為家鄉爭光

快訊／18:08南投規模4.0地震　8縣市有感「最大震度3級」

PCB金居大股東2天狠賣1950張　套現逾4億元

花生豆腐店女工遭攪拌機捲入　全身燙傷+截指成重殘！負責人判刑

超商APP涉違法廣告「加熱菸」　國健署移送調查最重罰2500萬

手機照片全是她！14歲男學生狂刺學姐50刀　疑暗戀被拒萌殺機

二審賠更多！周玉蔻脫口「中天是紅媒」、狂批蔡衍明　判賠320萬

長者每人最少500、人瑞1萬　南投重陽節敬老金10/15起發放

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD

政治熱門新聞

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

北市開8億分手費遭拒　李四川：新壽要107億

賴瑞隆見柏油山快閃　謝寒冰：綠營知道事態嚴重

柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

朝野共識！普發1萬特別預算10/17完成三讀　預計11月中下旬可請領

長榮空姐抱病上班猝逝　她心痛曝「住院仍努力調班為避免扣考績」

陳其邁震怒！柏油山」戰火升級　柯志恩轟市府一條龍攻擊

南投副議長：郝龍斌當選就退黨

ET民調／國民黨主席選舉會投誰？　49.1%黨員支持鄭麗文

李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

採購120元長效水惹議　顧立雄：國內有產能就依國內價格招標

更多熱門

相關新聞

水庫設光電板惹議　卓榮泰：未來若不能處理水質問題就不開發

水庫設光電板惹議　卓榮泰：未來若不能處理水質問題就不開發

烏山頭水庫為台南重要的飲用及灌溉用水的水源，近日因設置水面型光電板引發民間對水質疑慮。行政院長卓榮泰今（14日）表示，政府未來處理光電板及水質問題，若是能力未能所及，就不去開發。至於烏山頭水庫設置第二期光電板問題，經濟部長龔明鑫說，地方沒有同意，也沒有這案子。

張博洋補刀酸柯志恩翻車　貼韓國瑜光頭照開噴

張博洋補刀酸柯志恩翻車　貼韓國瑜光頭照開噴

卓榮泰：財劃法將提政院版　垂直事權能劃分、水平財源能均衡

卓榮泰：財劃法將提政院版　垂直事權能劃分、水平財源能均衡

花蓮縣猛卸責還修法多要錢　卓榮泰：值得嗎？應該嗎？可以嗎？

花蓮縣猛卸責還修法多要錢　卓榮泰：值得嗎？應該嗎？可以嗎？

陳其邁震怒！柏油山」戰火升級　柯志恩轟市府一條龍攻擊

陳其邁震怒！柏油山」戰火升級　柯志恩轟市府一條龍攻擊

關鍵字：

綠推中心經濟部小英男孩卓榮泰柯志恩綠電台智電鄭亦麟

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面瘋傳

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

殺豬公抱10多萬銅板　台銀狠酸：不是幫你數錢的

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面