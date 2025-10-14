「小英男孩」涉弊　卓榮泰：限期行政調查查清、檢討「綠推中心」

▲卓榮泰14日赴立法院備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

「小英男孩」鄭亦麟在經濟部「綠推中心」副執行長任內涉向2家綠能業者收賄近200萬，並施壓台電「喬饋電容量」助業者獲利，被羈押禁見中，台智電也解任鄭的總經理職。針對綠推中心，行政院長卓榮泰今（14日）表示，綠推中心方面，他現在除要求行政調查要清楚、限期出來，也要求強化行政監督、外部監督跟內部控管，才有辦法讓它不會產生相同弊病，「我們檢討這個組織，加強它的監督」。

卓榮泰14日率各部會首長到立法院進行施政總質詢。國民黨立委柯志恩質詢表示，台灣再生能源規劃都交給綠推中心，但鄭亦麟因為貪污被押，綠推中心被認為是「收賄中心」，當時的執行長就是現任經濟部長龔明鑫，發生這麼大狀況，有誰負起責任？經濟部政務次長何晉滄說，該案已進入司法程序，內部也有做調查，要了解案件為何發生，以及綠推中心執行政策的過程。

柯志恩說，時任經濟部長郭智輝說該案有「更大尾」，讓她質疑為什麼掌握鉅額綠電投資的事情，要交給直達府方的「小英男孩」。而她收到很多資料，因為鄭亦麟不受立法院監督，很多人為了直通上面要透過鄭，但她不知道也沒看到經濟部內部調查到什麼程度，也想知道為何鄭要收賄，所以詢問其薪資，結果被說是個資，問不出來，但她知道院長、總統的薪資，「你要不要告訴我？」

何晉滄回應，鄭亦麟薪資是透過相關計畫人力費用來支用。但柯志恩說，她連這費用都看不到，只能看到106年至114年綠推中心共編5億4000萬，且業務費逐年降低；柯詢問卓榮泰，這麼多階段性任務，認為要不要結束？要不要裁撤綠推中心？但何晉滄則表示，綠推中心除政策規劃外，也收集很多國際推動綠能相關資訊供政策參考，所以綠推中心還是有存在必要。

柯志恩接著說，在行政調查還沒給出滿意結果，且沒有「旋轉門條款」限制，太多東西沒辦法看到，特別是台智電問題，鄭亦麟有很大爭議，所以目前為止台智電跟開發商買了多少電？何晉滄說，正在洽談中，也即將有一些案子。不過柯志恩表示，其實沒有，目前大概只有25-30%，剩下都要由開發商自己去找買家，且有雜誌提到，目前市場傳出台智電為賺錢，簽約買電時故意把價格壓低，讓開發商跳腳想退出，這有掌握？

何晉滄說，台智電是扮演媒合開發商跟用電戶的角色，絕對不會說有刻意壓低價格現象。柯志恩追問，多少開發商撤出台灣？何晉滄表示，開發商尋找國內供應鏈過程可能在程序上，「目前大概有幾件已經跟我們合約解除」。柯志恩再問，你覺得這些外資撤除後，會不會對我方未來投資綠電意願大幅降低？何晉滄表示，應該不會，還有「3-3」開發。

卓榮泰表示，「持續開發綠能是我們的政策，我們不會讓它從此中斷，我們會開發商、國內廠商再合力」；綠推中心方面，他現在除要求行政調查要清楚、限期出來，也要求強化行政監督、外部監督跟內部控管，才有辦法讓它不會產生相同弊病，「我們檢討這個組織，加強它的監督」。