政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郝龍斌稱拜會獲傾囊相授　王金平否認：郝宣布參選後並未見過面

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日投票，候選人郝龍斌今（16日）發出與前立法院長王金平合照表示，謝謝王金平院長傾囊相授，自己特別向王院長請益，讓自己對國民黨與各方合作的具體作法有了藍圖，謝謝王院長的鼓勵和期許，自己會努力。不過王金平辦公室否認此事，強調郝市長宣布參選黨主席後，並未見過王院長，只在約一個多月前曾來拜會，但從未說過參選一事，因此他也無從對郝龍斌有任何期勉。

郝龍斌稍早發出合照表示，謝謝王金平院長傾囊相授，過去多年，王金平前院長給他很多寶貴建議，這次選舉過程，自己特別再向王院長請益，讓自己對國民黨與各方合作的具體作法有了藍圖，並有更清晰的達成路徑。

郝龍斌指出，跟王金平院長認識多年，當時他剛進入政壇擔任立法委員，一直在觀察、學習王院長協調溝通與整合各方意見的態度和能力，這正是目前高度對立的台灣社會迫切需要的特質。

郝龍斌強調，王金平院長也期許他，未來如能順利當選國民黨主席，要充分運用這樣的協調能力，整合國民黨內意見，更要尋求台灣民意的最大公約數，為人民創造最大的福祉。謝謝王院長的鼓勵和期許，自己會努力。

對此，王金平辦公室則表示，郝市長宣布參選黨主席後，並未見過王院長。

其次，王金平辦公室指出，大概一個多月前，郝市長曾來拜會王院長，但從未說過他要參選黨主席一事，所以王院長也無從對他有所期勉。

王金平辦公室強調，目前見過王院長的黨主席候選人只有鄭麗文、張亞中、卓伯源、蔡志弘。

