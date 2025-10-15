要用推車裝！林岱樺出席廉政會「帶4箱資料」 喊話要有公平市長初選

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠委林岱樺涉助理費案，高雄地檢署6月偵結，認定林岱樺等人涉嫌詐領助理費及加班費1496餘萬，依貪污治罪條例的利用職務詐取財務、公益侵佔等罪起訴。民進黨廉政會今（15日）晚也處理此案，林岱樺第二度到場說明，更帶著整整4箱、多達六百多頁陳述狀，歷經2個半小時會議。廉政會表示，涉及案情甚廣，還有一些需要查證，今日仍無法做出結論。林岱樺會後受訪則提出3點聲明，強調自己清白、批評檢調濫權起訴，更表示，期盼能有一場公平之2026年高雄市長黨內初選。

▼廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）



對於今日廉政會議，民進黨廉政會主委邱駿彥受訪時表示，今天處理林岱樺跟議員陳文治的案子，陳文治部分，廉政會處分前一定要讓當事人辯白，但陳文治三次請假，且他已經一審判決有罪，涉五案合併執行五年多，廉政會最終討論結果，就是予以停權三年處分。

至於林岱樺案，邱駿彥坦言，今天真的很辛苦，她的律師團隊準備六百多頁陳述狀，廉政委員要一一看，她們講了很多有利的理由，但涉及案情甚廣，還有一些需要查證，今天也有問她的妹妹被起訴，是否跟助理費案有關？但起訴書也還沒看到，他們無法完整說明。

邱駿彥表示，檢察官針對政治獻金案也還在偵查中，不曉得什麼時候會有新東西，廉政會討論結果，今天還是不能做出結論，要看下次例會前有無新的進展。至於是否會因初選提前處分？邱強調，從不考慮初選問題，這樣立場就會不公正，林岱樺是社會知名人士，要做處分事證都要明確，目前還沒達到那個程度。

會後，林岱樺也發表三點聲明，第一、林岱樺被訴詐領助理費案件，發現多數對林岱樺有利的證據，今天在廉政委員會中一一呈現，請大家對於林岱樺的清白，要有信心，本案經委任律師閱卷後，發現檢方引用不利於林岱樺的證據呈現不法及不實，而諸多有利的證據竟刻意漏列，致有起訴內容與事實不符的情形。

林岱樺強調，基於對司法的尊重，並維護真相的公信力，不便於法庭外自行公開細節，請關心本案之媒體朋友在10月27日親臨高雄地方法院旁聽即知緣由，就可以知道所有真相。

對於妹妹涉案，林岱樺指出，胞妹林岱縝91年至今共服務1875選民服務案件，全心全力，任勞任怨為林岱樺的政治事業貢獻心力，遇有公費助理人力缺口時，承擔多數的遺缺業務，其薪資隨之調整，為法律義務。起訴書刻意漏列諸多有利的證據，致有與事實不符的認定，檢調指控妹妹擔任助理20多年總共詐領30萬，這符合比例嗎？她不眠不休24小時待命，連農曆春節都在工作，相信司法會還給她公道。

林岱樺表示，第二、自己堅守本黨清廉、勤政、愛鄉土之價值，積極配合廉政會調查：從第一次廉政會議起至今日，自己透過律師不斷努力向法院調取相關卷證，但本案起訴書所附證據清單還沒有全部移交法院，有部分證據，直到今日尚待法院調取、提供，自己確實有積極努力提供相關事證予廉政會，以證明自身清白，符合本黨清廉、勤政、愛鄉土之價值。

林岱樺指出，第三、期盼能有一場公平之2026年高雄市長黨內初選：林岱樺自2001年從政起迄今，時時刻刻謹遵民意託付，戰戰兢兢地為民眾福祉服務，從不懈怠，期盼真相早日水落石出，高雄市民能有一場公平之2026年高雄市長民主進步黨黨內初選機制。

▼林岱樺準備滿滿四箱資料。（圖／記者杜冠霖攝）

