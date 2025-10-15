　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要用推車裝！林岱樺出席廉政會「帶4箱資料」 喊話要有公平市長初選

▲▼民進黨立委林岱樺、廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

綠委林岱樺涉助理費案，高雄地檢署6月偵結，認定林岱樺等人涉嫌詐領助理費及加班費1496餘萬，依貪污治罪條例的利用職務詐取財務、公益侵佔等罪起訴。民進黨廉政會今（15日）晚也處理此案，林岱樺第二度到場說明，更帶著整整4箱、多達六百多頁陳述狀，歷經2個半小時會議。廉政會表示，涉及案情甚廣，還有一些需要查證，今日仍無法做出結論。林岱樺會後受訪則提出3點聲明，強調自己清白、批評檢調濫權起訴，更表示，期盼能有一場公平之2026年高雄市長黨內初選。

▼廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼民進黨立委林岱樺、廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

對於今日廉政會議，民進黨廉政會主委邱駿彥受訪時表示，今天處理林岱樺跟議員陳文治的案子，陳文治部分，廉政會處分前一定要讓當事人辯白，但陳文治三次請假，且他已經一審判決有罪，涉五案合併執行五年多，廉政會最終討論結果，就是予以停權三年處分。

至於林岱樺案，邱駿彥坦言，今天真的很辛苦，她的律師團隊準備六百多頁陳述狀，廉政委員要一一看，她們講了很多有利的理由，但涉及案情甚廣，還有一些需要查證，今天也有問她的妹妹被起訴，是否跟助理費案有關？但起訴書也還沒看到，他們無法完整說明。

邱駿彥表示，檢察官針對政治獻金案也還在偵查中，不曉得什麼時候會有新東西，廉政會討論結果，今天還是不能做出結論，要看下次例會前有無新的進展。至於是否會因初選提前處分？邱強調，從不考慮初選問題，這樣立場就會不公正，林岱樺是社會知名人士，要做處分事證都要明確，目前還沒達到那個程度。

會後，林岱樺也發表三點聲明，第一、林岱樺被訴詐領助理費案件，發現多數對林岱樺有利的證據，今天在廉政委員會中一一呈現，請大家對於林岱樺的清白，要有信心，本案經委任律師閱卷後，發現檢方引用不利於林岱樺的證據呈現不法及不實，而諸多有利的證據竟刻意漏列，致有起訴內容與事實不符的情形。

林岱樺強調，基於對司法的尊重，並維護真相的公信力，不便於法庭外自行公開細節，請關心本案之媒體朋友在10月27日親臨高雄地方法院旁聽即知緣由，就可以知道所有真相。

對於妹妹涉案，林岱樺指出，胞妹林岱縝91年至今共服務1875選民服務案件，全心全力，任勞任怨為林岱樺的政治事業貢獻心力，遇有公費助理人力缺口時，承擔多數的遺缺業務，其薪資隨之調整，為法律義務。起訴書刻意漏列諸多有利的證據，致有與事實不符的認定，檢調指控妹妹擔任助理20多年總共詐領30萬，這符合比例嗎？她不眠不休24小時待命，連農曆春節都在工作，相信司法會還給她公道。

林岱樺表示，第二、自己堅守本黨清廉、勤政、愛鄉土之價值，積極配合廉政會調查：從第一次廉政會議起至今日，自己透過律師不斷努力向法院調取相關卷證，但本案起訴書所附證據清單還沒有全部移交法院，有部分證據，直到今日尚待法院調取、提供，自己確實有積極努力提供相關事證予廉政會，以證明自身清白，符合本黨清廉、勤政、愛鄉土之價值。

林岱樺指出，第三、期盼能有一場公平之2026年高雄市長黨內初選：林岱樺自2001年從政起迄今，時時刻刻謹遵民意託付，戰戰兢兢地為民眾福祉服務，從不懈怠，期盼真相早日水落石出，高雄市民能有一場公平之2026年高雄市長民主進步黨黨內初選機制。

▼林岱樺準備滿滿四箱資料。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼林岱樺準備滿滿四箱資料。（圖／記者杜冠霖攝）

10/14 全台詐欺最新數據

政治熱門新聞

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

別再轉傳散布北車性侵案影片　綠委：對受害者是二度傷害

賴清德當面問「光電板質詢」爭議　陳亭妃喊冤：我被斷章取義

國軍遭譏草莓兵　退將揭真實情況

蔡英文曝「2018大敗」心境

北車通緝犯喬裝街友性侵醉女　社會局這樣說

傳新壽明北士科舉行動土儀式　北市府說話了

柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次

單價120元戰備水+5萬會議椅挨轟　國防部同意刪4.4億元

賴瑞隆見柏油山快閃　謝寒冰：綠營知道事態嚴重

撤回砍監察院預算案傅崐萁非常生氣！　黃國昌：承受很大壓力

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

國台辦引用《沒出息》酸台積電　王世堅嗆：連滾帶爬的是中芯、紫光

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

林國漳獲民進黨徵召選宜蘭縣長　吳宗憲：有信心凝聚藍白守住蘭陽

林國漳獲民進黨徵召選宜蘭縣長　吳宗憲：有信心凝聚藍白守住蘭陽

民進黨今（15日）召開選對會，建議中執會徵召律師林國漳參選宜蘭縣長。國民黨立委吳宗憲被視為可能替國民黨戰宜蘭的人選，吳宗憲對此回應，「無論是誰，都必須扛起不能失去宜蘭縣的重責」，「若是我出馬，有信心凝聚藍白支持者，迎戰民進黨，守住宜蘭，守護蘭陽」。

蔣萬安下午會見鄭麗文　讚國民黨需要戰力

蔣萬安下午會見鄭麗文　讚國民黨需要戰力

挺鄭麗文退將笑「4號死了了」　郝龍斌傻眼

挺鄭麗文退將笑「4號死了了」　郝龍斌傻眼

民進黨拍板徵召選台中市長！　何欣純發聲了

民進黨拍板徵召選台中市長！　何欣純發聲了

快訊／獲民進黨徵召選宜蘭縣長　林國漳發聲明回應了

快訊／獲民進黨徵召選宜蘭縣長　林國漳發聲明回應了

