政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林國漳獲民進黨徵召選宜蘭縣長　吳宗憲：有信心凝聚藍白守住蘭陽

▲▼ 國民黨立委吳宗憲召開 無期徒刑應分級 合併執行須修正 刑法修法 記者會 黃建賓 林沛祥 牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨今（15日）召開選對會，建議中執會徵召律師林國漳參選宜蘭縣長。國民黨立委吳宗憲被視為可能替國民黨戰宜蘭的人選，吳宗憲對此回應，「無論是誰，都必須扛起不能失去宜蘭縣的重責」，「若是我出馬，有信心凝聚藍白支持者，迎戰民進黨，守住宜蘭，守護蘭陽」。

吳宗憲指出，民進黨已進入2026選舉模式，拚的是政權而不是民生，宜蘭縣是賴清德誓言要拿回來的第一個縣市，未來絕對是重兵壓陣、攻防四起。

吳宗憲提到，民進黨是一個很會選舉的政黨，提前一年多就提名宜蘭縣長候選人，找了一個非黨員且跟宜蘭政治連結不強、具備司法背景的林國璋律師，這一定有其用意。

吳宗憲說，林國璋律師沒有行政、民代經驗，但在法律上的涵養與執業，是一個令人敬重的好律師。至於國民黨部份，恐怕也不能過度樂觀，畢竟民進黨掌握龐大行政資源，未來勢必也會傾力輔選，國民黨與民眾黨也必須加快來協調，讓宜蘭的母雞早就位，率各鄉鎮長、議員們來打這場艱困選戰。

「至於如何推出人選，就由黨中央來決定，無論是誰，都必須扛起不能失去宜蘭縣的重責」，吳宗憲說，尤其是在綠能產業想要入侵宜蘭，破壞蘭陽平原之際，國民黨絕不能輸。「若是我出馬，有信心凝聚藍白支持者，迎戰民進黨，守住宜蘭，守護蘭陽」。
 

