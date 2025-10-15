趙少康控鄭麗文給副主席換桃議長支持　詹江村：若屬實我辭議員退政壇

▲鄭麗文獲桃園市議長邱奕勝及國民黨團支持。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日投票，候選人鄭麗文14日獲得桃園市議會議長邱奕勝與國民黨團支持，但力挺郝龍斌的前中廣董事長趙少康則稱「桃園議長極力支持鄭麗文，到處拉票，據說，好像有答應要給副主席，所以才非常努力」。對此，國民黨桃園市議員詹江村今(15日)反擊，如果指控屬實，我村長詹江村即刻辭掉議員，永久退出政壇，邱奕勝支持鄭麗文，純粹希望國民黨有所改革，很遺憾，選舉選到惡意造謠。

趙少康於節目《少康戰情室》提到，這些國民黨的黨主席參選人到各地去訪問，鄭麗文到桃園市議會受到國民黨團熱烈歡迎，尤其桃園議長極力支持鄭麗文，到處拉票，非常認真。

趙少康指出，據說，不知道真的假的，可能要問他們，好像有答應要給副主席，所以才非常努力，他可以否認。

對此，桃園市議員詹江村不滿回擊，很遺憾，選舉選到惡意造謠，如果趙少康的指控屬實，我村長詹江村即刻辭掉議員，永久退出政壇，並永久關閉粉專，及永久關閉YouTube帳號。

詹江村直言，議長邱奕勝支持鄭麗文，純粹希望國民黨有所改革，並無任何私心，請勿作任何謠言操作。

最後，詹江村強調，同黨同志，不想以提告相向，黨內選舉過後還是要團結一致，請勿散佈不實謠言，傷害國民黨，國民黨加油。