挺鄭麗文退將笑「4號死了了」　郝龍斌傻眼：不必對同志惡意攻擊

▲國民黨主席候選人4號郝龍斌。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉18日投票，候選人鄭麗文今（15日）傍晚出席台中退將協會活動，感謝黃埔後援會率先相挺。前黃復興黨部主委季麟連上台時竟用台語說出，「5號5號拍拍手、4號4號死了了！」引發台下哄堂大笑。而號次4號的郝龍斌對此則直言，不必對黨內同志做惡意攻擊，各自支持就可以。

台中退將協會今日舉行會員大會，鄭麗文抵達現場立即獲得熱烈歡迎，與會民眾爭相合影，加油聲不絕於耳。鄭麗文在致詞時強調選前最後衝刺的重要性，當選黨主席後會在2028年實現政黨輪替，下架台獨民進黨並撥亂反正。她並懇請在場人士以神聖選票表達全黨上下一致，期盼國民黨能夠求新求變，勇於扛起重任。鄭麗文也特別感謝黃埔後援會的支持，自己能夠在選戰中乘風破浪、獲得高度聲量與支持，正是因為黃埔後援會第一個站出來力挺。

季麟連隨後上台發言時則說，日前在台南的活動中，有幾位小朋友說了一句話，「5號5號拍拍手，4號4號死了了」。這番台語發言立即引發現場與會者爆笑，季麟連又笑著補充，「後面一句收回啊！」但大家一定要支持鄭麗文。鄭麗文則替季麟連緩頰，現在大家還在選舉，還是要控制一下自己的發言，不要有任何讓大家彼此不愉快的，所以發言還是盡量謹慎，不要破壞黨內和氣跟團結跟和諧。

▲國民黨主席候選人5號鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

號次4號的郝龍斌晚間出席「建研會與未來黨主席有約」被問到此事時感嘆，「我想不必對黨內同志做惡意攻擊，各自支持自己的支持者就可以」。

此次國民黨主席總計6人參選，9月20日完成抽籤後，依號次為張亞中1號、蔡志弘2號、羅智強3號、郝龍斌4號、鄭麗文5號、卓伯源6號。