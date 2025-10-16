鄰一開燈驚見「他妻子輕生亡」　失明翁伴屍整日不知情

▲失明老翁待在家裡數小時，全然不知道妻子已經過世。（圖／翻攝臉書เผือกแปดริ้ว）



記者吳美依／綜合報導

泰國北柳府（Chachoengsao）14日發生憾事，一名69歲失明男子坐在家裡「等老婆回來」，直到鄰居上門協助開燈，才知道他的53歲妻子妮莎拉（Nissara）已在樓梯間輕生。

Thaiger、曼谷郵報報導，69歲丈夫來自德國，退休後已在泰國居住16年，一直靠著退休金維生，幾年前因為車禍導致失明。他這天坐在屋外大聲喊叫，請鄰居過來幫忙開燈，對方進屋後才發現遺體。

傍晚6時30分，警方獲報趕抵現場，隨即將遺體送往佛陀索通醫院（Buddhasothorn Hospital）解剖釐清死因。丈夫得知妻子死訊後，表現得非常悲傷。

根據調查結果與鄰居說法，死者妮莎拉在曼谷擔任計程車司機，每次離家工作2至3天，總會事先準備三明治放在冰箱，並請鄰居代為照料丈夫。

案發當天上午，妮莎拉工作時發生車禍返家，情緒相當低落，因為對方要求4萬泰銖（約新台幣3.7萬元）賠償金，但夫妻倆根本無力負擔。初步研判，她可能就是因為財務負擔走上絕路。

此外，德籍丈夫被發現簽證已經逾期，但仍希望留在泰國。目前警察、移民局及德國領事館正聯繫其親屬，協助處理後續居留事宜，鄰居們則持續為他提供照護。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。

自殺防治諮詢安心專線1925，生命線協談專線1995。