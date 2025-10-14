手機照片全是她！14歲男學生狂刺學姐50刀　疑暗戀被拒萌殺機

▲馬來西亞14歲男學生持刀刺死16歲學姐，現場一名試圖出手制止男生犯案的老師受傷。（圖／翻攝自星洲日報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞14日發生校園殺人案，14歲男學生持刀刺殺16歲學姐葉欣宣（譯音），死者倒在學校女廁，全身大約有50處刀傷，現場留下大灘血跡。根據警方初步調查，嫌犯非常喜愛女死者，手機相簿都是女死者的照片，疑似因暗戀告白被拒、學業壓力大，情緒低落，萌生殺人念頭。

星洲日報報導，14歲男嫌犯在家中排行老么，且無精神疾病。警方從嫌犯哥哥口中得知，嫌犯其實相當愛慕女死者，也曾經向對方告白過，但遭到女方拒絕；另一可能因素則是嫌犯因馬來文能力差被學校安排進入預備班，心生不滿。

全案發生在14日上午9時10分左右，當時老師聽到尖叫聲之後趕去確認狀況，一看才發現有女學生倒在學校女廁，儘管有及時求救，但來不及阻止悲劇發生。已知女死者陳屍女廁的現場，留有大灘駭人血漬，警方獲報後趕抵現場，起獲2把利刃。

讓警方感到震驚的是，女死者全身被嫌犯持刀刺了大約50處傷口，包括頸部。14歲男嫌犯已經被逮捕。警方表示，會深入調查14歲男嫌犯案原因，已知嫌犯與死者相互認識，是情侶還是朋友關係還需調查核實。

由於發生命案，校方14日緊急取消原定下午舉行的中五生畢業典禮。