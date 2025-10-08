　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

巷口車禍「有停車沒禮讓」騎士抗罰敗訴　仍要罰1200

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓女子去年11月騎乘機車，行經屏東縣潮州鎮一處設有「停車再開」標誌的交岔路口時，未確實禮讓主幹道車輛，與另一名機車騎士發生擦撞。警方依違規事實裁罰1200元，黃女不服提起行政訴訟，辯稱「已確實停車確認無車」，但法院審酌現場證據及影片後，認定其未盡停讓義務，判她敗訴。

黃女於2023年11月13日中午，騎乘機車行經屏東縣潮州鎮朝昇東路與長壽街交岔路口時，與賴姓騎士所駕機車發生碰撞，警方認為，黃女行經設有「停車再開」標誌的支線道時，未依規定停讓主線車輛，依道路交通管理處罰條例開罰1200元，黃女認為自己確已雙腳落地停車觀察、確認無車後再前行，主張裁罰違法，因此提起行政訴訟，請求撤銷原處分。

屏東監理站則回覆指出，黃女雖稱已停車，但其行為未達停讓規定要求，原裁罰並無不當，應駁回其訴。

法院審理調閱現場照片、道路交通事故初步分析表、勘驗影片及採證照片等資料。影片顯示，長壽街地面上清楚劃有「停」字樣，確認為支線道，而朝昇東路為幹線道，支線車應負「停車再開」並禮讓幹線車先行的義務。

法官指出，道交條例第45條及安全規則第102條明定，行經有「停車再開」標誌之路口時，駕駛人必須在確認安全、無車可通行時方得前行，不得因車已先進入路口而主張有優先通行權。依勘驗結果，當時天候晴朗、視距良好，黃女左轉進入幹線道前可清楚看見賴姓騎士來車，仍未停車禮讓，直接駛入路口造成碰撞，顯有過失。黃女雖無故意違規，但其注意義務明顯不足，構成「行經設有停車再開標誌之交岔路口不依規定停讓」違規行為。因此，法官認定屏東監理站原裁罰有據，判黃女敗訴，仍要繳交罰款。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／11:33發生有感地震　初估最大震度3級
賴瑞隆「突襲堵人」柯志恩！雙方爆發衝突
國慶連假半個台灣有雨　「哈隆增強颱」赴日旅遊要留意
快訊／正式宣布！韓超人氣啦啦隊長來台應援
穩交陳銳2年…被爆秘密結婚「陳凱倫被瞞鼓裡」　張景嵐親發聲！
又誤發疏散警報！　花蓮縣府致歉
燒40度不說！放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國小校護志工突暈眩「身體傾斜」倒車道　女騎士急煞也慘摔

宜蘭女警騎機車執勤！險遭「超巨三寶」迴轉擊落　驚險畫面曝

微電車騎士囂張畫面！無牌、改裝、逆向、未戴帽...警方出手了

「台灣空頭大師」誆老闆是賴清德　代操2億詐830萬！遭判3年半

點一則「廣告」痛失730萬元　新竹女提告求償卻輸了

台南猴超扯！半夜加油站抽菸被制止　竟狂飆三字經罵員工

屏東黑車撞電桿車頭爛毀　駕駛「差1個月滿18歲」慘了

BMW引擎蓋熱舞「豬隊員還划龍船」超扯畫面曝　台中天兵男慘了

桃園男自大陸空運150公斤「喵喵」原料入境　被起訴+聲押獲准

花蓮地震收疏散警報！傳馬太鞍壩體有風險　縣府致歉「誤發」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國小校護志工突暈眩「身體傾斜」倒車道　女騎士急煞也慘摔

宜蘭女警騎機車執勤！險遭「超巨三寶」迴轉擊落　驚險畫面曝

微電車騎士囂張畫面！無牌、改裝、逆向、未戴帽...警方出手了

「台灣空頭大師」誆老闆是賴清德　代操2億詐830萬！遭判3年半

點一則「廣告」痛失730萬元　新竹女提告求償卻輸了

台南猴超扯！半夜加油站抽菸被制止　竟狂飆三字經罵員工

屏東黑車撞電桿車頭爛毀　駕駛「差1個月滿18歲」慘了

BMW引擎蓋熱舞「豬隊員還划龍船」超扯畫面曝　台中天兵男慘了

桃園男自大陸空運150公斤「喵喵」原料入境　被起訴+聲押獲准

花蓮地震收疏散警報！傳馬太鞍壩體有風險　縣府致歉「誤發」

諾貝爾化學獎今揭曉！預測聚焦「三大領域」　華人張濤成熱門人選

快訊／11:33發生有感地震　初估最大震度3級

奶茶喝起來刺刺的！　女子下秒吐出「昆蟲腿」超震驚

2025 FIBA 3x3高雄挑戰賽　台北永豐旺寶勇奪亞軍

國小校護志工突暈眩「身體傾斜」倒車道　女騎士急煞也慘摔

桃園機場增16臨時停機坪年底啟用　緩解過夜飛機停放需求

宜蘭女警騎機車執勤！險遭「超巨三寶」迴轉擊落　驚險畫面曝

詹皇「第二次決定」惹議　主帥瑞迪克調侃媒體：你們真笨

神秘炭火烤雞「還在營業中」　屋主月開44萬徵新租客

顏正國「上個月還在天津旅遊」　住院1周離世！他錯愕：太快了

【致敬英雄】挖土機超人敗血症離世　賴清德、傅崐萁親赴靈堂哀悼

社會熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨一身三宅一生現身　全身行頭曝光

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

鄭文燦涉貪案違法監聽爭議　審判長要檢辯交作業

快訊／國1北上五股段「客運、大貨車追撞」28人送醫！

即／王義川被控「造謠四步驟」　法官判不罰原因曝

刑事局約談館長！通知書最快今晚送達

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

中校偽造父喪　為陪異性友人下場曝

即／高雄嚴重工安意外　女死亡男斷腿

更多熱門

相關新聞

騎士闖「停」標字挨撞不服遭罰 法院：駁回

騎士闖「停」標字挨撞不服遭罰 法院：駁回

陳姓男子騎車行經屏東市博愛路與蘭州街口，於設有「停」標字的無號誌路口發生車禍，由於未依規定停讓，遭警方舉發並裁罰1,200元與記點1點。陳男不服提起行政訴訟，主張對方超速撞擊、自己僅緩速滑行，要求撤銷罰單。法院勘驗監視器後，認定陳男確未停讓幹道車，判他敗訴。

救救我媽媽！10歲男童車邊跪地求援 母親隧道車禍受劇烈撞擊昏迷

救救我媽媽！10歲男童車邊跪地求援 母親隧道車禍受劇烈撞擊昏迷

新莊賓士撞分隔島「翹孤輪」　駕駛疲勞釀禍　

新莊賓士撞分隔島「翹孤輪」　駕駛疲勞釀禍　

北宜公路車禍　小客車左轉與直行重機擦撞

北宜公路車禍　小客車左轉與直行重機擦撞

高雄橋頭大貨車違規迴轉　皮卡4輪朝天畫面曝

高雄橋頭大貨車違規迴轉　皮卡4輪朝天畫面曝

關鍵字：

交通事故黃姓女子屏東縣法院裁決停車規定

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

顏正國戲裡也在中秋離世

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

「好小子」顏正國過世！

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　姐弟戀進展快狠準

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面