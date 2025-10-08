巷口車禍「有停車沒禮讓」騎士抗罰敗訴　仍要罰1200

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓女子去年11月騎乘機車，行經屏東縣潮州鎮一處設有「停車再開」標誌的交岔路口時，未確實禮讓主幹道車輛，與另一名機車騎士發生擦撞。警方依違規事實裁罰1200元，黃女不服提起行政訴訟，辯稱「已確實停車確認無車」，但法院審酌現場證據及影片後，認定其未盡停讓義務，判她敗訴。

黃女於2023年11月13日中午，騎乘機車行經屏東縣潮州鎮朝昇東路與長壽街交岔路口時，與賴姓騎士所駕機車發生碰撞，警方認為，黃女行經設有「停車再開」標誌的支線道時，未依規定停讓主線車輛，依道路交通管理處罰條例開罰1200元，黃女認為自己確已雙腳落地停車觀察、確認無車後再前行，主張裁罰違法，因此提起行政訴訟，請求撤銷原處分。

屏東監理站則回覆指出，黃女雖稱已停車，但其行為未達停讓規定要求，原裁罰並無不當，應駁回其訴。

法院審理調閱現場照片、道路交通事故初步分析表、勘驗影片及採證照片等資料。影片顯示，長壽街地面上清楚劃有「停」字樣，確認為支線道，而朝昇東路為幹線道，支線車應負「停車再開」並禮讓幹線車先行的義務。

法官指出，道交條例第45條及安全規則第102條明定，行經有「停車再開」標誌之路口時，駕駛人必須在確認安全、無車可通行時方得前行，不得因車已先進入路口而主張有優先通行權。依勘驗結果，當時天候晴朗、視距良好，黃女左轉進入幹線道前可清楚看見賴姓騎士來車，仍未停車禮讓，直接駛入路口造成碰撞，顯有過失。黃女雖無故意違規，但其注意義務明顯不足，構成「行經設有停車再開標誌之交岔路口不依規定停讓」違規行為。因此，法官認定屏東監理站原裁罰有據，判黃女敗訴，仍要繳交罰款。