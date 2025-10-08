　
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東縣規劃6場次綠鬣蜥移除訓練課程　限量800名

▲屏東縣綠鬣蜥移除教育訓練，9日起開放報名。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣綠鬣蜥移除教育訓練，9日起開放報名。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府將於10月22日、23日及30日、31日舉辦「115年綠鬣蜥移除教育訓練課程」，共規劃6場次、800個名額，凡年滿18歲戶籍設籍屏東縣之民眾皆可報名參加。課程內容將說明綠鬣蜥生態知識及林保署移除指引之操作規範，確保民眾合法、安全執行移除作業。

▲屏東縣綠鬣蜥移除教育訓練，9日起開放報名。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣綠鬣蜥移除教育訓練，9日起開放報名。（圖／屏東縣政府提供）

農業處長鄭永裕表示，訓練開辦6場次包括恆春、新園、潮州各1場及屏東市3場，均採網路報名，10月9日上午10時起即可透過掃描QR Code或至屏東縣政府農業處網站「最新消息」內連結報名。另也特別提醒民眾務必提高警覺，切勿輕信非縣府公告之訓練或報名訊息，如於網路或社群平台看見相關資訊，應立即向縣府查證，以免遭受不實訊息誤導甚至受騙。

農業處指出，依據林保署發布之獎勵額度，完訓民眾持捕獲之綠鬣蜥並將移除資料上傳APP，吻肛長30公分以上可領取250元禮券，未達30公分可領取100元禮券。截至10月，全縣已累計移除綠鬣蜥8萬4,471隻，其中自今年5月起完訓民眾投入移除工作後，累計移除數量達5萬9,174隻，顯示民眾參與已成為縣府推動移除工作的重大助力，並請縣民踴躍參與訓練，成為守護屏東在地生態的重要夥伴。

115年綠鬣蜥移除教育訓練報名網址 (10月9日上午10時起開放報名)： https://ehost.leashen.com/iguana2026/

屏東縣規劃6場次綠鬣蜥移除訓練課程　限量800名

綠鬣蜥屏東縣生態保育訓練課程報名

