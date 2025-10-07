質詢送綠鬣蜥玩偶　綠委問卓榮泰：可愛嗎？屏東農民很可憐

▲民進黨立委徐富癸送行政院長卓榮泰綠鬣蜥玩偶。（圖／立委徐富癸國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委徐富癸今（7日）下午質詢時提到綠鬣蜥危害議題，綠鬣蜥繁殖快速且數量恐怖，萬丹紅豆播下的嫩芽更遭綠鬣蜥全吃光，屏東農民很可憐。行政院長卓榮泰表示，農業部已提出約7千萬的第二預備金，委員關心對農民的協助，「預備金我們當然會同意」，並盡快執行。徐富癸也在質詢後將綠鬣蜥玩偶送給卓榮泰。

立法院會今日邀請行政院長卓榮泰施政報告並備質詢，綠委徐富癸下午質詢時，拿出綠鬣蜥玩偶，並詢問卓，是否覺得可愛？卓榮泰回應，如果很多的話就很嚇人。

徐富癸指出，綠鬣蜥現在是農民的痛，尤其是萬丹的紅豆，播種的嫩芽全部都被吃光光，屏東農民很可憐，紅豆種下去就開始遭到綠鬣蜥的攻擊。去年印象特別深刻，農民自力救濟，在農田周邊用網仔、用漁網圍起來捕捉到綠鬣蜥。

徐富癸進一步提到，今年農業部特別編列預算，鼓勵受訓的獵人來捕捉，但綠鬣蜥繁殖力太強，光是今年已經抓了20幾萬，在地方1個小時就可以抓30隻，數量恐怖。除了公務部門增加捕獵經費外，有沒有可能補助農民相關的資材，先解除這個綠鬣蜥的危害？

農業部長陳駿季坦承，今年到目前為止，大概抓了近18萬隻，估計現在的綠鬣蜥族群大概是現在抓的2至3倍，綠鬣蜥不可能完全移除，只能把它的密度降低。誠如剛才委員所說，一隻母的綠鬣蜥可以生20至70個蛋，所以繁殖倍率非常強，如果再不降低密度，未來可能大氾濫，所以才會更強力的去爭取行政院預算來繼續執行捕獵。

陳駿季說，在屏東地區，有些農田的確是被綠鬣蜥啃食，所以農業部也在研議，用什麼樣的資材讓綠鬣蜥不會進到田裡，目前正在規劃用什麼樣的方式來提供給農民。

卓榮泰也承諾，經費的部分，目前好像不足，農業部已提出約7千萬的第二預備金，委員這麼關心對農民的協助，「預備金我們當然會同意」，而且會盡快來執行。

質詢後，徐富癸將綠鬣蜥玩偶贈與卓榮泰，希望卓榮泰和陳駿季能看到蜥蜴玩偶，想到屏東辛苦的農民。