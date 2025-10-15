Toyz台中火鍋店「鍋癮子」突宣布歇業！官方親曝原因：期待再相聚

▲Toyz港式火鍋店「鍋癮子」10／27起歇業。（圖／翻攝自IG／鍋癮子）

記者閔文昱／綜合報導

由知名網紅 Toyz（劉偉健）創立、位於台中七期的港式火鍋店「鍋癮子」今（15日）在社群平台突然發布公告，宣布將於10月27日起暫時歇業，引發網友熱議。官方表示，這次歇業是為了「進行內部流程調整與空間優化」，並強調會用心檢視每個細節，期望以更完善的樣貌重新與顧客見面。

公告中寫道：「感謝一路以來對鍋癮子的支持與喜愛。為了讓每一次的用餐體驗更加完善，我們將於10月27日起暫時歇業，進行內部流程調整與空間優化。」店家也向顧客喊話，「期待再次與您相聚，共享一鍋暖心的美味。」

「鍋癮子」位於台中七期惠中六街，鄰近國家歌劇院與蔦屋書店，主打港式湯底與精緻火鍋料理，包含花膠雞湯、麻辣雞煲、胡椒豬肚雞等特色湯底，自2024年12月試營運、2025年1月正式開幕以來，因創辦人Toyz話題不斷而備受矚目。

Toyz雖在去年5月入監服刑，但仍透過信件參與餐廳營運規劃與菜色試吃，甚至由女友篠崎泫協助溝通、傳遞試菜意見。開幕期間，Toyz更邀「美食公道伯」徐乃麟試吃拍片，成為話題焦點。如今餐廳宣布暫時歇業，不少粉絲留言「希望只是短暫休息」、「要回來啊啊啊啊」、「還沒找時間去..」、「椅子撐住啊」。