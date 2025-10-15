　
社會 社會焦點 保障人權

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵慘死　變態淫男狂拍私密片犯罕見重罪

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一間摩鐵今年初傳出傳播妹暴斃，竟是遭同行男子餵毒。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區一間摩鐵今年3月傳出一名女子陳屍，現場更被搜出毒品，同行的一名王男遭收押。經查，王男找該名傳播工作女子飲酒作樂，邀約施用毒咖啡包，更為了讓女子持續意識不清，以「滴管餵毒」方式數小時，王男藉機施行強制性交犯行，結果女子暴斃死亡。

檢警查，今年2月4日，王男（43歲）知悉該女為傳播工作者，以12小時2萬元代價相約女子到北屯區一間摩鐵共飲玩樂，並在房內邀約施用毒咖啡包，趁女子意識不清之際，違反女子意願，逼迫女子口交或是對女子強制性交，過程中還持手機拍攝性交過程。

3月5日晚間，王男再度以相同價格邀約女子赴約，又再度邀約女子使用毒咖啡包，2人一路「嗨」到6日凌晨4點多。王男見女子意識不清，持手機拍攝女子胸部跟下體影像。

不料，王男為了確保女子持續意識不清，竟在6日凌晨5點多，以「滴管餵食」方式強逼女子施用毒咖啡包，期間再以類似方式對女子強制性交。結果，女子在清晨疑似因服藥過量中毒死亡，王男直到早上10點多才報案，跟櫃檯人員求救，但女子被送醫，仍不治死亡。

檢方認定，王男涉犯對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死、藥事法等罪嫌重大，先前起訴在案。近日王男羈押期滿，中院裁定延押2月。

10/14 全台詐欺最新數據

2026年台中市長選戰，民進黨佈局提前明朗化，選對會開會達成共識，建議中執會正式徵召綠營不敗女王、在地立委何欣純出馬。對此，何欣純除了表達尊重黨中央的規劃與佈局外，也以「三個感謝」展現決心，強調若有機會服務更多市民，「當然會全力以赴」。

關鍵字：

台中摩鐵滴管毒品毒咖啡包傳播妹

