地方 地方焦點

台中購物節2025年升級　拚萬名外籍客參與

▲台中購物節。（圖／記者游瓊華攝）

▲2025年台中購物節將全面升級國際化規模，目標吸引超過50國、1萬名外籍人士下載「台中通」應用程式參與。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市經發局今（15）日宣布，2025年台中購物節將全面升級國際化規模，目標吸引超過50國、1萬名外籍人士下載「台中通」應用程式參與，盼能帶動城市經濟與國際形象。

經發局長張峯源表示，2024年購物節首度邀請比利時、新加坡及日本駐台代表擔任國際代言人，成功引起駐台外交圈的迴響，並在市府團隊出訪或外賓來訪時，成為重要的交流媒介。市府也積極參與法國、韓國國慶及比利時國王節等國際場合，藉此宣傳活動，其中比利時駐台代表更曾公開稱讚活動為「NO.1」。

▲台中購物節。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中購物節合作的異國餐廳從去年154家增至500家。（圖／記者游瓊華攝）

為吸引國際旅客，今年活動不僅優化平台的多國語言功能，也增設外籍人士專屬獎項。馬尼拉經濟文化辦事處台中分處長朱靖雅指出，加碼抽1萬美金的獎項相當吸引人。已在台中居住30年的美國商會理事何道明則認為，台中的國際化腳步明顯加快，見證了城市從地方轉型為國際都市。

根據經發局統計，去年的購物節已成功吸引超過40國、2784人次的外籍旅客參與，登錄消費金額突破4300萬元。除了行銷推廣，活動也結合台中的異國美食，合作的異國餐廳從去年154家增至500家，提供優惠的店家也成長4倍，達245家。市府表示，第七屆台中購物節將以打造台灣代表性「購物嘉年華」為目標，2025年活動期間為10月24日至12月25日，民眾與遊客可透過登錄發票參與抽獎。

10/14 全台詐欺最新數據

574 1 5616 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

台中市北屯區一間摩鐵今年3月傳出一名女子陳屍，現場更被搜出毒品，同行的一名王男遭收押。經查，王男找該名傳播工作女子飲酒作樂，邀約施用毒咖啡包，更為了讓女子持續意識不清，以「滴管餵毒」方式數小時，王男藉機施行強制性交犯行，結果女子暴斃死亡。

確定參選台中市長　何欣純：當然會全力以赴

確定參選台中市長　何欣純：當然會全力以赴

台中爵士音樂節將登場　交通攻略出爐

台中爵士音樂節將登場　交通攻略出爐

鴻海加上主力建商搶卡位　專家：1區主導北台中房市走勢

鴻海加上主力建商搶卡位　專家：1區主導北台中房市走勢

台中七期命案首開庭　小弟「首日上班」下手最狠

台中七期命案首開庭　小弟「首日上班」下手最狠

