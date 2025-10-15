台中購物節2025年升級　拚萬名外籍客參與

▲2025年台中購物節將全面升級國際化規模，目標吸引超過50國、1萬名外籍人士下載「台中通」應用程式參與。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市經發局今（15）日宣布，2025年台中購物節將全面升級國際化規模，目標吸引超過50國、1萬名外籍人士下載「台中通」應用程式參與，盼能帶動城市經濟與國際形象。

經發局長張峯源表示，2024年購物節首度邀請比利時、新加坡及日本駐台代表擔任國際代言人，成功引起駐台外交圈的迴響，並在市府團隊出訪或外賓來訪時，成為重要的交流媒介。市府也積極參與法國、韓國國慶及比利時國王節等國際場合，藉此宣傳活動，其中比利時駐台代表更曾公開稱讚活動為「NO.1」。

▲台中購物節合作的異國餐廳從去年154家增至500家。（圖／記者游瓊華攝）



為吸引國際旅客，今年活動不僅優化平台的多國語言功能，也增設外籍人士專屬獎項。馬尼拉經濟文化辦事處台中分處長朱靖雅指出，加碼抽1萬美金的獎項相當吸引人。已在台中居住30年的美國商會理事何道明則認為，台中的國際化腳步明顯加快，見證了城市從地方轉型為國際都市。

根據經發局統計，去年的購物節已成功吸引超過40國、2784人次的外籍旅客參與，登錄消費金額突破4300萬元。除了行銷推廣，活動也結合台中的異國美食，合作的異國餐廳從去年154家增至500家，提供優惠的店家也成長4倍，達245家。市府表示，第七屆台中購物節將以打造台灣代表性「購物嘉年華」為目標，2025年活動期間為10月24日至12月25日，民眾與遊客可透過登錄發票參與抽獎。