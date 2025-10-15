「地獄級車潮」來襲！台中爵士音樂節將登場　交通攻略出爐

▲台中市年度音樂盛事「台中爵士音樂節」即將於10月17日至26日，在市民廣場盛大登場。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市年度音樂盛事「台中爵士音樂節」即將於10月17日至26日，在市民廣場盛大登場，預期將吸引數十萬樂迷湧入，為避免周邊交通陷入癱瘓，台中市交通局今天公布「交通全攻略」，呼籲民眾「搭大眾運輸、不開車」，並提醒台中市民可享搭公車「前10公里免費、最多只付10元」的優惠。

今年爵士音樂節以「Jazz Together」為主題，橫跨連續十天，邀請超過15國的國際級樂團演出。交通局長葉昭甫指出，活動地點市民廣場鄰近勤美誠品與草悟道商圈，本就是假日人潮熱點，加上活動期間適逢秋季連假，交通壓力勢必倍增。

▲中市交通局今天公布「交通全攻略」，呼籲民眾「搭大眾運輸、不開車」。（圖／記者游瓊華翻攝）



交通局也公布轉乘指南，外縣市樂迷可依循以下路線搭高鐵至台中站後，轉乘快捷公車159路即可直達會場。 搭台鐵：至台中車站後，可轉乘11、27、51、81、107路及台灣大道300-310路幹線公車前往；搭捷運者，可搭乘捷運綠線至市政府站，再轉乘台灣大道幹線公車。

交通局表示，市區公車11、23、27、51、72、81、107路及台灣大道幹線公車等多條路線皆可抵達會場周邊。為因應假日人潮，81路及304路公車也將視情況加密班次。市民不僅可享「市民限定」的雙十公車優惠，省下交通費與停車費，更能免去找車位的煩惱。

此外，考量部分民眾有計程車需求，交通局特別在「向上北路與英才路口」設置55688計程車的專屬上車點，並提供代駕服務資訊。交通局提醒，民眾出門前可利用「台中公車」APP查詢公車動態，開車族則可下載「台中交通網」APP掌握即時路況與停車資訊。