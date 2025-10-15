　
地方 地方焦點

中央救災群組遭集體退群！季連成批「心態可議」花蓮縣府回應了

▲花蓮縣府行研處長陳建（右））表示，沒有任何花蓮縣政府的長官授意要同仁退出工作群組。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片）

花蓮縣府行研處長陳建村表示，沒有任何花蓮縣政府的長官授意要同仁退出工作群組。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成花蓮光復嚴重災情，正當中央與地方持續投入搶修與復原之際，14日竟傳出花蓮縣政府民政處代理處長李葳帶頭相關承辦及科長退出中央民政的聯繫工作群組，遭中央前進協調所總協調官季連成批評此舉「心態可議」。

工作群組名為「民政聯繫：馬太鞍溪堰塞湖專案」，群組內34人，其中有花蓮縣政府民政處長、科長及承辦3人。

縣府行研處長陳建村15日面對媒體詢問表示，已經加回這個群組了。但據查證，目前只有承辦科員先加回，李葳尚未加回。

陳建村說，沒有任何花蓮縣政府的長官授意要同仁退出工作群組，縣府同仁已經加回這個群組了並再強調，所有關於救災的工作群組，花蓮縣政府相關人員都會保留，落實救災重建工作。

據了解，縣府民政處反映保全戶清查等人手不足，建議中央派員協助，群組回覆花蓮縣府：「倘光復鄉公所量能不足，仍請縣府優先協調鄰近未受災的公所或戶所人力協助完成。」

▲花蓮縣府行研處長陳建（右））表示，沒有任何花蓮縣政府的長官授意要同仁退出工作群組。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片）

據了解，花蓮縣府民政處代理處長李葳尚未加回群組。（圖／記者王兆麟攝）

當天晚間花蓮縣府民政處代理處長李葳隨即退出群組，由民政處承辦留下訊息：「代轉本府民政處代理處長建議，爾後貴部如有任何處分或行政指導，請以正式公文或會議傳遞」，隨後承辦科員跟科長也退出群組。

由於縣府相關人員退出該群組引發各方關切，15日花蓮縣府也發文對外澄清表示，因LINE相關群組多且多為重複內容，為避免重複通報後誤傳，民政處自行調整LINE群組3名成員。當下仍留有一位科長級主管人員在群組內，並未與中央救災群組中斷聯繫，媒體所稱「全部退群、集體退群」之事發生與事實不符，特此再次澄清。

花蓮縣府對外澄清全文如下：
因LINE相關群組多且多為重複內容，為避免重複通報後誤傳，民政處自行調整LINE群組3名成員。當下仍留有一位科長級主管人員在群組內，並未與中央救災群組中斷聯繫，媒體所稱「全部退群、集體退群」之事發生與事實不符，特此再次澄清。

同時，實體會議部分中央前進協調所與花蓮縣政府前進指揮所每日定期會議，加上不定期隨時討論，所有防救災工作均可處理，並未有任何救災工作中斷情事，請媒體及網路民眾勿過度渲染。

縣府強調，災害發生以來，中央與地方均全力投入救災與復原，當下縣府也啟動保全戶清查、撤離安置及物資協調等工作。災害期間的所有決策與執行均以民眾安全為首要，無論透過群組或現場協調機制，資訊皆即時暢通、運作順利，絕無怠忽職守情事。未來將持續檢討精進通訊與通報流程，確保防救災指令更快速、更一致，共同守護花蓮縣民的生命財產安全。

10/14 全台詐欺最新數據

