政治 政治焦點 國會直播 專題報導

撤離計畫要等徐榛蔚同意！　劉世芳喊話花蓮縣府：盡速清查保全戶

記者詹詠淇／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成下游光復鄉嚴重災情，目前中央災害應變中心仍維持一級開設。針對堰塞湖未來疏散計畫，內政部長劉世芳今（13日）表示，要降級的前提是壩體穩定，邊坡持續監測，以及山下的光復、萬榮及鳳林包括幫忙清淤或復原重建計畫者，也要納入未來的疏散撤離動員方案。只要花蓮縣長徐榛蔚同意該計畫，就會按照計畫進行，並請縣府清查保全戶人員位置，之後若納入兵棋推演或實兵演練時，才能正確反映。

▲▼內政部長劉世芳赴立院進行「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」專題報告並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者李毓康攝）

立法院內政委員會今（13日）邀請內政部長劉世芳、原住民族委員會主委曾智勇、農業部長率所屬單位就「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」進行專題報告，並備質詢。

劉世芳會前受訪表示，中央災害應變中心跟花蓮縣政府現在仍維持一級開設，若未來要降級或做其他轉換，就要跟中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成合作。

劉世芳指出，能夠降的前提，第一是壩體要穩定，邊坡也要持續監測，再來就是在山下的光復、萬榮及鳳林三地包括幫忙清淤或復原重建計畫的人，也要納入未來的疏散撤離動員方案。

劉世芳提到，目前進出志工相當多，等於是不特定人群。既然是不特定人群，季連成和花蓮縣政府現在有疏散撤離計畫，只要花蓮縣長徐榛蔚同意該計畫，「我們會按照疏散撤離的計畫開始來進行」，上周回去上課的國中小學生已進行第一波地震和堰塞湖專案演習，未來會按照此進度來執行。

至於撤離計畫預計在何時進行？劉世芳表示，季連成昨天講得非常清楚，他有個兵棋推演，目前因為第一個災區受損嚴重，包括道路交通或收容安置場合跟一般所知的住家不同，所以要請花蓮縣政府跟3個鄉鎮公所把保全戶人現在在哪的清查名單做出來。之後如果要納入兵棋推演或實兵演練時，才能正確反映疏散撤離計畫。

10/12 全台詐欺最新數據

「神秘阿伯指路」2女大生愈走愈毛...竟是真實案例
過世空服「平常有在健身、衝浪」！學妹難過：應該是很健康的
快訊／獅姐在總統面前昏倒！賴清德蹲地緊急診斷
鄉代前主席娶第4任妻出事！亮槍恐嚇、冥紙撒滿地
被座艙長叫去送飲料！空服「扛病體送兩段餐」走不回座位　返台過
最速158王牌！徐若熙被鎖定　美日多支球團爭相關注

相關新聞

特搜挖出失聯夫妻座車　家屬淚謝：希望找到祂們

特搜挖出失聯夫妻座車　家屬淚謝：希望找到祂們

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤，造成下游光復鄉災情慘重，今(13日)已是災後第20天，當地重建、搜救工作仍在持續進行中。前往花蓮支援的屏東特搜隊繼尋獲失聯的6歲女童後，昨再度傳出新進度，在佛祖街一片泥濘中挖到失聯者的汽車，但仍未見人影。家屬看到後激動表示「這是我叔叔、嬸嬸的車！」

內政部：紐西蘭今起開放台人使用eGate出入境

內政部：紐西蘭今起開放台人使用eGate出入境

3地區晚間大雨特報！氣象署示警

3地區晚間大雨特報！氣象署示警

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約155萬噸　大量減少原因曝

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約155萬噸　大量減少原因曝

高雄特搜2度前進花蓮光復！18人3犬地毯式搜索

高雄特搜2度前進花蓮光復！18人3犬地毯式搜索

內政部劉世芳花蓮徐榛蔚堰塞湖季連成

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

保時捷黑絲女銷冠不雅片瘋傳！嫌認了

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

更多

