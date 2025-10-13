撤離計畫要等徐榛蔚同意！　劉世芳喊話花蓮縣府：盡速清查保全戶

記者詹詠淇／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成下游光復鄉嚴重災情，目前中央災害應變中心仍維持一級開設。針對堰塞湖未來疏散計畫，內政部長劉世芳今（13日）表示，要降級的前提是壩體穩定，邊坡持續監測，以及山下的光復、萬榮及鳳林包括幫忙清淤或復原重建計畫者，也要納入未來的疏散撤離動員方案。只要花蓮縣長徐榛蔚同意該計畫，就會按照計畫進行，並請縣府清查保全戶人員位置，之後若納入兵棋推演或實兵演練時，才能正確反映。

▲內政部長劉世芳。（圖／記者李毓康攝）

立法院內政委員會今（13日）邀請內政部長劉世芳、原住民族委員會主委曾智勇、農業部長率所屬單位就「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」進行專題報告，並備質詢。

劉世芳會前受訪表示，中央災害應變中心跟花蓮縣政府現在仍維持一級開設，若未來要降級或做其他轉換，就要跟中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成合作。

劉世芳指出，能夠降的前提，第一是壩體要穩定，邊坡也要持續監測，再來就是在山下的光復、萬榮及鳳林三地包括幫忙清淤或復原重建計畫的人，也要納入未來的疏散撤離動員方案。

劉世芳提到，目前進出志工相當多，等於是不特定人群。既然是不特定人群，季連成和花蓮縣政府現在有疏散撤離計畫，只要花蓮縣長徐榛蔚同意該計畫，「我們會按照疏散撤離的計畫開始來進行」，上周回去上課的國中小學生已進行第一波地震和堰塞湖專案演習，未來會按照此進度來執行。

至於撤離計畫預計在何時進行？劉世芳表示，季連成昨天講得非常清楚，他有個兵棋推演，目前因為第一個災區受損嚴重，包括道路交通或收容安置場合跟一般所知的住家不同，所以要請花蓮縣政府跟3個鄉鎮公所把保全戶人現在在哪的清查名單做出來。之後如果要納入兵棋推演或實兵演練時，才能正確反映疏散撤離計畫。