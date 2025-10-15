撤回砍監察院預算案傅崐萁非常生氣！　黃國昌：承受很大壓力

▲民眾黨立委黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院8月底朝野協商「114年度中央政府總預算追加預算案」時，監察院追加7762萬元預算，民眾黨原本堅持全數刪除，經監察院說明後，民眾黨同意撤案，但引發國民黨團總召傅崐萁的不滿，當場嗆民眾黨團總召黃國昌，「為什麼可以撤案？」黃國昌今（15日）質詢監察院代理秘書長王增華時坦言，「我其實那時候承受很大的壓力」，給監察院機會是希望好好做，但繳出的成績單要民眾黨怎麼跟人民交代？

立法院司法及法制委員會今（15日）邀請監察院代理秘書長王增華列席說明立法計畫，黃國昌是第一個質詢立委，而傅崐萁則是排序第15位，但在黃國昌質詢時，傅崐萁已坐在底下。

黃國昌質詢時表示，今年要辦理追加預算時，監察院有來找他，說希望監察院可以運作，事情一定會好好做，「妳說妳接代理秘書長，以後妳會好好做，我其實那時候承受很大的壓力」，同意撤回原先全部刪掉的單子，「我還記得那天在這邊協商，國民黨我們現在在場的傅崐萁總召很生氣」，還對他這樣的決定感到非常狐疑，「但我們做事，既然要承擔就承擔，我給你們機會，我們希望妳好好做，但你們繳出來的成績單，要我們怎麼跟人民交代？」

黃國昌也提到監委濫用公務車爭議，監察院副院長李鴻鈞承諾會調查，但7月報告還沒出來，王增華在朝野協商時也承諾，9月會處理，如今已經10月了，仍看不到任何具體結果。

王增華回應，紀律委員會9月有書面質詢，也有進行約詢、調閱相關資料，目前調查報告初稿已出來，但紀律委員會還未審查，應該10月會有結果。

▼監察院代理秘書長王增華。（圖／記者湯興漢攝）