社會 社會焦點 保障人權

央廣工程師攻擊自家資安系統！父親是連鎖電腦公司前董座

▲▼網路駭客。（圖／CFP）

▲吳姓央廣網管人員涉攻擊網站，被發現竟是知名連鎖電腦公司前董座之子。（圖／CFP）

記者邱中岳／台北報導

媒體爆出有央廣網管人員，涉嫌撰寫程式「攻擊」央廣資安系統，到案後自稱是要糾正系統錯誤的作法，近似於「白帽駭客」的行為，卻被發現落網的吳姓男子，竟然是昔日知名連鎖電腦公司董事長的兒子，曾經在知名連鎖電腦公司任職、又取得微軟的相關證照，在5月份入職央廣，擔任網管人員。

警方調查，36歲的吳姓男子5月份入職央廣，並在網管組負責網路安全維護，但因認為央廣資安系統有漏洞，自行撰寫程式攻擊央廣網站，被查出以後9月底遭到檢警搜索。

不過，吳男交保後預告，要在國慶日癱瘓央廣網站，警方於是在國慶日前夕，前往吳姓男子家裡搜索。這次吳男同樣被移送地檢署後，接著又獲得交保，但也意外扯出吳與民眾黨主席黃國昌的關係。

據悉，吳姓男子認識黃國昌約六年的時間，6月之前陸續提供情資給民眾黨主席黃國昌，但是主要自述內容都是告知各大政府網站都有漏洞。知情人士透露，這樣的行為宛如白帽駭客。

據了解，吳姓男子為知名連鎖電腦公司前任董座的兒子，大學時期就對電腦、資安等相關科技有研究，曾經取得微軟相關證照，也曾經在父親的公司上班，今年五月到央廣任職，沒想到卻因自寫程式攻擊央廣網站而遭逮捕。

更多新聞
準「風神」恐造成東部豪雨　災害應變中心：雨量超標將強制撤離
黃仁勳找人！輝達開「神秘高階職缺」條件曝
台北車站大廳「男拖女」當眾性侵　路人驚悚目睹
輝達以色列員工被哈瑪斯囚禁738天獲釋　黃仁勳激動發內部信
致敬鏟子超人！台鐵「光復站紀念牌」上架

民眾黨團總召黃國昌被爆養狗仔跟監政敵，民進黨團幹事長鍾佳濱等幹部今（14日）上午前往監察院檢舉。對此，黃國昌批，民進黨終於不演了，知道綠媒跟側翼沒有辦法把可笑的抹黑、潑糞炒作起來，除了去檢調濫行告發，還跑去監察院檢舉，希望監察院再次扮演打手的角色，再次示範如何用國家機器來鬥爭政敵。

