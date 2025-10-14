央廣工程師攻擊自家資安系統！父親是連鎖電腦公司前董座

▲吳姓央廣網管人員涉攻擊網站，被發現竟是知名連鎖電腦公司前董座之子。（圖／CFP）

記者邱中岳／台北報導

媒體爆出有央廣網管人員，涉嫌撰寫程式「攻擊」央廣資安系統，到案後自稱是要糾正系統錯誤的作法，近似於「白帽駭客」的行為，卻被發現落網的吳姓男子，竟然是昔日知名連鎖電腦公司董事長的兒子，曾經在知名連鎖電腦公司任職、又取得微軟的相關證照，在5月份入職央廣，擔任網管人員。

警方調查，36歲的吳姓男子5月份入職央廣，並在網管組負責網路安全維護，但因認為央廣資安系統有漏洞，自行撰寫程式攻擊央廣網站，被查出以後9月底遭到檢警搜索。

不過，吳男交保後預告，要在國慶日癱瘓央廣網站，警方於是在國慶日前夕，前往吳姓男子家裡搜索。這次吳男同樣被移送地檢署後，接著又獲得交保，但也意外扯出吳與民眾黨主席黃國昌的關係。

據悉，吳姓男子認識黃國昌約六年的時間，6月之前陸續提供情資給民眾黨主席黃國昌，但是主要自述內容都是告知各大政府網站都有漏洞。知情人士透露，這樣的行為宛如白帽駭客。

據了解，吳姓男子為知名連鎖電腦公司前任董座的兒子，大學時期就對電腦、資安等相關科技有研究，曾經取得微軟相關證照，也曾經在父親的公司上班，今年五月到央廣任職，沒想到卻因自寫程式攻擊央廣網站而遭逮捕。