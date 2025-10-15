黃國昌遭爆養狗仔又吸收駭客竊個資　綠委酸：昌ㄟ機器動得很厲害

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日被爆涉養狗仔跟拍政敵，甚至還吸收駭客，其資金也被質疑來自中方，黃本人則嗆在寫科幻小說。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（15日）質疑，黃國昌本人至今只說是周刊在寫科幻小說，卻不採取法律訴訟來證明自己的清白，令大家匪夷所思。民進黨立委林楚茵則諷刺，「昌ㄟ機器」動得很厲害，跟監、偷拍、駭客團全部都來，黃國昌立法、知法、用法在滲透國家，諷刺至極。

針對黃國昌捲入狗仔、駭客疑雲，媒體詢問，怎麼看黃國昌至今仍未正面回應？民進黨團幹事長鍾佳濱表示，涉案者到目前本身都對外說是周刊在寫科幻小說，相較於他過去「連連看」風格，大家不禁懷疑，過去黃質詢時利用連連看，強迫列席官員必須在備詢台上一定要回答。今天如果換成別人，遇到媒體有不實報導，一定是訴諸司法來還他清白。

鍾佳濱指出，連四叉貓都說，如果你認為我說的不是事實，「那你就去告啊」，讓法院證明證據的事實性，但到目前為止，當事人都說人家在寫科幻小說，自己不尋求司法途徑自證清白，有別於他過去的作風，面對可能的扭曲或毀謗，能還清白的就上法院申告。

鍾佳濱說，黃國昌過去常說「我有證據，不怕你來告」，其實不是，是因為立委有言論免責權，因此面對黃國昌過去很多扭曲事實的論述，官員都很難去深究、追究，要去法院告他也沒辦法告；但相對的，面對沒有言論免責權保護傘的媒體、周刊，黃國昌本人卻不採取法律訴訟來證明自己的清白，這才是讓大家匪夷所思的。

▲立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

民進黨團立委林楚茵則在社群平台諷刺，黃國昌的「昌ㄟ機器」動得很厲害，跟監、偷拍、駭客團全部都來。「政府的宣傳費用被砍，公媒卻被黃國昌的人滲透？」央廣、中央社的漏洞，被特定政治人物操控，對公營媒體來說，是多麼大的恥辱。

林楚茵指出，昔日央廣的任務，是向世界各國傳達台灣的立場和聲音，並抵禦中國大外宣，甚至在戰時是一個重要的關鍵基礎設施，現在內部卻自導自演置入五星旗？央廣不能只靠停職草草了事，中央社開除了謝幸恩，央廣的態度在哪？央廣內部是否還有協力者？請必須徹查。

林楚茵說，《公益揭弊保護法》黃國昌想盡辦法過了，現在看來成了黃國昌集團的保護傘，黃國昌立法、知法、用法在滲透國家，諷刺至極。同時，她也要提醒民眾黨！現在正在審預算，但國安、法務、檢調、司法等單位預算，不能被用來包庇黃國昌，相關調查必須完全獨立，別因害怕黃國昌就縮手。