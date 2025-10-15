　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌遭爆養狗仔又吸收駭客竊個資　綠委酸：昌ㄟ機器動得很厲害

▲▼民進黨立委林楚茵。（圖／攝影中心攝）

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日被爆涉養狗仔跟拍政敵，甚至還吸收駭客，其資金也被質疑來自中方，黃本人則嗆在寫科幻小說。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（15日）質疑，黃國昌本人至今只說是周刊在寫科幻小說，卻不採取法律訴訟來證明自己的清白，令大家匪夷所思。民進黨立委林楚茵則諷刺，「昌ㄟ機器」動得很厲害，跟監、偷拍、駭客團全部都來，黃國昌立法、知法、用法在滲透國家，諷刺至極。

針對黃國昌捲入狗仔、駭客疑雲，媒體詢問，怎麼看黃國昌至今仍未正面回應？民進黨團幹事長鍾佳濱表示，涉案者到目前本身都對外說是周刊在寫科幻小說，相較於他過去「連連看」風格，大家不禁懷疑，過去黃質詢時利用連連看，強迫列席官員必須在備詢台上一定要回答。今天如果換成別人，遇到媒體有不實報導，一定是訴諸司法來還他清白。

鍾佳濱指出，連四叉貓都說，如果你認為我說的不是事實，「那你就去告啊」，讓法院證明證據的事實性，但到目前為止，當事人都說人家在寫科幻小說，自己不尋求司法途徑自證清白，有別於他過去的作風，面對可能的扭曲或毀謗，能還清白的就上法院申告。

鍾佳濱說，黃國昌過去常說「我有證據，不怕你來告」，其實不是，是因為立委有言論免責權，因此面對黃國昌過去很多扭曲事實的論述，官員都很難去深究、追究，要去法院告他也沒辦法告；但相對的，面對沒有言論免責權保護傘的媒體、周刊，黃國昌本人卻不採取法律訴訟來證明自己的清白，這才是讓大家匪夷所思的。

▲▼民進黨立委、民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

▲立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

民進黨團立委林楚茵則在社群平台諷刺，黃國昌的「昌ㄟ機器」動得很厲害，跟監、偷拍、駭客團全部都來。「政府的宣傳費用被砍，公媒卻被黃國昌的人滲透？」央廣、中央社的漏洞，被特定政治人物操控，對公營媒體來說，是多麼大的恥辱。

林楚茵指出，昔日央廣的任務，是向世界各國傳達台灣的立場和聲音，並抵禦中國大外宣，甚至在戰時是一個重要的關鍵基礎設施，現在內部卻自導自演置入五星旗？央廣不能只靠停職草草了事，中央社開除了謝幸恩，央廣的態度在哪？央廣內部是否還有協力者？請必須徹查。

林楚茵說，《公益揭弊保護法》黃國昌想盡辦法過了，現在看來成了黃國昌集團的保護傘，黃國昌立法、知法、用法在滲透國家，諷刺至極。同時，她也要提醒民眾黨！現在正在審預算，但國安、法務、檢調、司法等單位預算，不能被用來包庇黃國昌，相關調查必須完全獨立，別因害怕黃國昌就縮手。

 
10/14 全台詐欺最新數據

574 1 5616 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

突取消簽書會被罵　李珠珢首發聲
爆料趙露思《許我耀眼》配音員道歉了　「點名她」永不合作
北車女遭侵犯！目擊者還原現場「不敢上前制止」網戰翻
山本由伸締造日本第一人！　寫9年紀錄
北車性侵犯入獄服刑了！　檢方訊後直接發監

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

北車大廳「通緝犯喬裝街友」性侵醉女　社會局斥：別汙名化街友

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

蔡英文談2018年谷底心境　民進黨團：賴清德應有所感應

柏油山爭議！陳其邁轟柯志恩烏龍爆料　他酸：高雄市長不保護高雄環境

點名美濃天坑、大坪頂柏油山　吳宗憲轟監院：還在睡！

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

請病假沒收全勤獎金　勞長洪申翰喊「不合理」要提制度保障

賴清德稱蔣萬安沒那麼強？　吳思瑤駁：我全程在場！沒印象有提

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

北車大廳「通緝犯喬裝街友」性侵醉女　社會局斥：別汙名化街友

每月46萬→65萬！石頭火鍋名店撤　原址租金10年漲4成

緬北詐騙四大家族明家成員判死刑團滅　魏家及劉家罪行公佈待審

虐打未滿月兒「跑去打電動」致死　台中狠爸遭重判10年

上車最後倒數！大巨蛋＋淡江大橋利多齊發　淡水房市即將引爆？

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

馬偕牧師、板橋林家大帳房好有緣！　橋北段紅磚的繁華與滄桑

洋基工程正式官宣！李逸驊出任元年總教練　冠軍經驗打造團隊文化

主計長：今年經濟成長率4.45%有低估　可超過4.5%

李珠珢突取消簽書會被罵首發聲！　「243字親筆文曝心聲」：很心痛

黃子韜疑「10/16辦婚禮」　直播自己說出日期..嚇壞助理！

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

國軍遭譏草莓兵　退將揭真實情況

蔡英文曝「2018大敗」心境

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

賴瑞隆見柏油山快閃　謝寒冰：綠營知道事態嚴重

柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次

蔣萬安表態挺郝龍斌　「穩健務實的黨主席人選」

國安局出手查「境外介入藍營主席選舉」　YT帳號一半定位在境外

北市開8億分手費遭拒　李四川：新壽要107億

經濟部公布「光電板清潔片」！

李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

逃逸移工賣帳戶給詐團　王世堅：人跑了重罰也沒用

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

相關新聞

黃國昌爆涉狗仔跟監、吸收駭客案　國安局啟動機制查有無境外資金

黃國昌爆涉狗仔跟監、吸收駭客案　國安局啟動機制查有無境外資金

民眾黨主席黃國昌近日被爆涉養狗仔跟拍政敵，以及吸收駭客，甚至被質疑資金來自中方。對此，國安局長蔡明彥15日受訪時表示，跟拍案已啟動司法調查跟偵辦，他不適合評論犯罪偵查的細節，不過在警衛安全部分，已請警政署長針對官員隨扈、司機要有高警覺，注意到跟拍要通報，警方也要啟動排除；至於是否有境外資金介入，國安局啟動機制了解狀況。

央廣工程師攻擊自家資安系統！父是前董座

央廣工程師攻擊自家資安系統！父是前董座

民進黨團赴監察院檢舉　民眾黨：再次示範用國家機器鬥爭政敵

民進黨團赴監察院檢舉　民眾黨：再次示範用國家機器鬥爭政敵

黃國昌爆養駭客竊個資　她不禁懷念起吳春城

黃國昌爆養駭客竊個資　她不禁懷念起吳春城

水庫設光電板惹議　卓榮泰：未來若不能處理水質問題就不開發

水庫設光電板惹議　卓榮泰：未來若不能處理水質問題就不開發

黃國昌林楚茵鍾佳濱駭客狗仔

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

最夯影音

