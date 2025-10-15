粵港澳聯合掃黃「斷鳶行動」 抓獲38名女子及44名尋芳客

▲澳門警方查獲的一次性床單和保險套等性交易工具。（圖／翻攝南方都市報，下同）

記者魏有德／綜合報導

粵港澳三地警方近日聯合進行代號「斷鳶」的掃黃行動，成功摧毀一個跨境操控賣淫的犯罪網路集團。該集團以招嫖網站為平台，刊登「招嫖文」吸引客源，由俗稱雞頭的淫媒仲介，負責聯絡賣淫女子與嫖客，形成一條覆蓋大陸、香港、澳門的跨境利益鏈。

《南方都市報》報導，10月13日，三地警方同步行動，出動百餘名警力展開收網。澳門司法警察局派出80多名警員，在新口岸等多區突擊搜查，拘捕7男1女（含1名越南籍外僱），並在多間酒店查獲9名賣淫女子與2名嫖客。

澳門警方同時查出一處存放賣淫用品的貨倉，繳獲大批保險套、潤滑劑、多部手機與電腦，另扣押汽車1輛與電單車2輛。警方調查發現，首名及次名被捕澳門男子為網站管理員，每次向淫媒收取約150元（人民幣，下同）的發文費用，其餘5人則負責聯絡與安排女子赴澳門賣淫，越南籍男子則負責貨倉管理與物流配送。

同時，大陸公安在廣東與山東多地展開同步行動，拘捕7名骨幹成員，查獲24名賣淫女子與42名嫖客，並收繳涉案手機與電腦40餘部。香港警方也在上水地區破獲一處賣淫場所，拘捕3名組織者與25名賣淫女子，起獲大量證物。

根據初步統計，該賣淫網站自2025年初架設以來，已發布逾2500則招嫖文章，按每則300元計算，涉案金額超過75萬元。該網站運作模式為淫媒繳費發布貼文，每週收費300元並抽取三至五成利潤，嫖客再透過電話聯繫賣淫女子，交易金額一筆最高540元。

澳門警方表示，案件源於今年5月的情報線索，經多次執法行動及線索比對後，確認該網站為一個橫跨粵港澳的犯罪網絡，由三名主腦操控，分別來自澳門與內地，部分與香港地區的非法場所經營者合作。

澳門警方已依「犯罪集團罪」與「操縱賣淫罪」將8名涉案男女移送檢察院偵辦，案件仍在進一步調查中，「將持續加強三地警務協作，封堵跨境網上賣淫平台，杜絕此類違法行為再度死灰復燃。」