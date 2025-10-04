公告禁止性交易仍被抄　代班店員「聽不懂越南語」獲無罪

記者黃翊婷／新北報導

小雲（化名）被指控在北部某時尚館擔任櫃檯人員時，幫助店內女按摩師提供性交易服務，若有警察來臨檢，就要調亮燈光示警；不過，小雲辯稱自己當天只是代班，不知道店內的情況，而且女按摩師大多都是外籍人士，他根本聽不懂對話。新北地院法官日前審理之後，因檢方證據不足，裁定小雲無罪。

▲小雲被指控負責透過調整燈光，提醒提供性交易服務的女按摩師有警察來臨檢。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方主張，小雲在該時尚館擔任櫃檯人員，負責在警方臨檢時，透過遙控器調亮店內燈光，提醒女按摩師中斷性交易服務，以及讓男客進入浴室沖洗跡證；警方在網路上發現該時尚館張貼於網路論壇的性暗示廣告，於是在今年2月間喬裝成客人假裝上門消費，其餘警察則持法院核發的搜索票進店搜索，當場查扣性交易所得2萬3600元、用過的紙內褲及衛生紙等證物。

不過，小雲辯稱，事發當天他只是去代班，並非負責人，根本不清楚店裡是否有提供性交易，況且女按摩師們大多都是以越南語交談，他完全聽不懂對話內容，他也不知道店裡有沒有電燈遙控器，怎麼可能會在警方臨檢時調亮燈光。

小雲的律師也表示，店內有張貼「本店禁止性交易」等文字公告，小雲代班的薪資僅3小時500元，實在沒有必要涉險做出違法行為。此外，到案的女按摩師們也證稱不知道有「調亮燈光示警臨檢」這件事情，只有一名女按摩師表明知道此事。

新北地院法官表示，經查，該時尚館的按摩員工均為外籍人士，員工之間確實多以越南語交談，小雲聽不懂交談內容，也不清楚按摩人員是否有提供性交易等說詞，並不違背常情。

法官指出，經過調查店內設備，包廂內的按摩人員與櫃檯人員沒有可以即時聯繫的方式，無法排除女按摩師提議性交易之舉，是否為個人決定的可能，最終認定檢方證據不足，裁定小雲無罪，全案仍可上訴。