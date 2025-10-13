　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

央廣官網竟飄五星旗　新進工程師預謀「國慶日再犯」遭拘提

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢偵辦央廣官網遭駭客入侵案，聲押吳姓工程師和黃姓業者未獲准，已提起抗告。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

肩負為國家對世界發聲任務的中央廣播電台，從9月起多次遭到駭客攻擊，官網首頁版頭被置換成標註「反攻大陸」字樣的五星旗，檢警追查發現，新進央廣約1年的吳姓工程師涉案，隨即將吳男與岳姓主管約談到案，日前專案小組分析發現，吳男等人計畫在國慶日當天再次犯案，台北地檢署提前在9日發動第2波行動，拘提吳男與黃姓業者到案並聲押，但被法院裁定交保，檢方已提起抗告。

央廣(Rti)是由政府編列預算加上各界捐款成立的財團法人，以20種語言透過廣播、網路等平台，向國際超過140個國家播送台灣最新訊息，是《國家安全法》中，對國家安全至關重要的關鍵基礎設施。

9月11日晚間，央廣發現官網遭不明人士入侵，首頁版頭(banner)遭惡意置換成五星旗，隨即向台北市警察局及調查局報案，北檢指派主任檢察官葉益發、檢察官程秀蘭共同指揮偵辦，很快就發現負責官網管理的網路媒體組岳姓組長、吳姓工程師涉嫌重大，9月26日發動首波搜索，訊後諭令吳男交保3萬元，岳男請回。

檢警持續分析搜索查扣的電磁紀錄，根據情資發現吳男已多次惡意攻擊央廣官網，在雲端整合公司任職的黃姓主管也涉嫌重大，因此在10月9日由檢察官指揮北市刑大、中山分局、刑事局科防中心兵分8路展開搜索，並拘提吳、黃、岳3人到案。

檢察官訊後依背信、妨害電腦使用等罪嫌，諭令岳交保10萬元並限制出境出海，並接受電子腳鐶監控，至於吳、黃因有勾串、滅證之虞，甚至意圖於國慶日當天再次發動置換網頁之攻擊行動，危害國家利益情節重大，被檢察官聲請羈押，結果法院在10日裁定吳男交保27萬元、黃男交保15萬元，檢察官已於13日正式提起抗告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不
長榮空姐疑罹罕病猝逝！死亡率極高...有3症狀快就醫
快訊／9頭身女神、顏值暴徒重磅加盟！共同擔任隊長
Lulu婚後首露面　保密戀情「演藝圈只有一人知情」
快訊／桃猿先發打線出爐！
立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程
快訊／長榮空姐返台16天猝逝　初步調查出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

快訊／台南柳營嘉南大圳落水男　遺體今下午尋獲

假冒地檢署、警局！「騙走20人提款卡密碼」詐2千萬　7嫌遭起訴

快訊／澎湖廢棄漁船突起火！濃煙竄天際　船體燒到焦黑

台東婦提領90萬「修繕房屋」　兒一句話揭真相...積蓄保住了

長榮空姐抱病上班「返台16天猝逝」！　勞檢處初步調查結果出爐

央廣官網竟飄五星旗　新進工程師預謀「國慶日再犯」遭拘提

獨／長榮學霸空服員抱病執勤猝逝　疑罹史迪爾氏症嚴重破壞神經系統

快訊／桃園大貨車撞進停車場！駕駛夾困變形車體　現場慘狀曝

在屏東百貨咖啡廳遭偷拍！女：他手機有很多其他女生影照

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

快訊／台南柳營嘉南大圳落水男　遺體今下午尋獲

假冒地檢署、警局！「騙走20人提款卡密碼」詐2千萬　7嫌遭起訴

快訊／澎湖廢棄漁船突起火！濃煙竄天際　船體燒到焦黑

台東婦提領90萬「修繕房屋」　兒一句話揭真相...積蓄保住了

長榮空姐抱病上班「返台16天猝逝」！　勞檢處初步調查結果出爐

央廣官網竟飄五星旗　新進工程師預謀「國慶日再犯」遭拘提

獨／長榮學霸空服員抱病執勤猝逝　疑罹史迪爾氏症嚴重破壞神經系統

快訊／桃園大貨車撞進停車場！駕駛夾困變形車體　現場慘狀曝

在屏東百貨咖啡廳遭偷拍！女：他手機有很多其他女生影照

外資賣超台股563.13億元、今年第二大　砍南亞科2.9萬張

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

顏正國頭七！家人悲痛「7天像是一世紀」　鋼鐵爸哀慟緬懷：請你放心地走！

20年屏東好樂迪將歇業　在地估月租「上看百萬」

吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不在意零頭

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

【高空放閃！】機長老公廣播突然告白 老婆害羞反應全錄下XD

社會熱門新聞

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

即／長榮航空爆空服員猝逝！　桃園勞檢處出手了

長榮空姐抱病上班猝逝！勞檢處初步調查結果出爐

「神秘阿伯指路」女大生大坑山區迷路是真實案例

即／女大生校內4樓墜落！「掛2樓安全網」獲救

高中生騎單王擦撞路邊車　留字條苦等車主10天結局曝

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

新店男夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

人夫偷吃「軟掉比較多」 正宮怒告結果曝

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

特搜挖出失聯夫妻座車　家屬淚謝：希望找到祂們

陸官性醜聞逼「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

更多熱門

相關新聞

台積電待1年「月加班60小時↑」壓力大想離職

台積電待1年「月加班60小時↑」壓力大想離職

護國神山「台積電」高薪眾所皆知，但伴隨的是高工時、高壓的生活，有台積電員工指出，即將待滿一年，工時遠比預期長，每個月加班時數高達60小時，加上輪班制度，幾乎沒有自己的生活時間，雖然薪資不錯，但是生活品質變差，讓他很猶豫該不該繼續待下去，貼文掀起熱論。

3人吃火鍋「噴5千元」她嚇：工程師都這麼敢花？

3人吃火鍋「噴5千元」她嚇：工程師都這麼敢花？

不只公務員有！中華郵政「每年3天身心調適假」　2.5萬人受惠

不只公務員有！中華郵政「每年3天身心調適假」　2.5萬人受惠

紐時：中國駭客疑侵美國知名律所　FBI介入調查

紐時：中國駭客疑侵美國知名律所　FBI介入調查

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

關鍵字：

央廣駭客工程師妨害電腦使用背信員工雲端網站

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面