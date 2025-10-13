央廣官網竟飄五星旗　新進工程師預謀「國慶日再犯」遭拘提

▲北檢偵辦央廣官網遭駭客入侵案，聲押吳姓工程師和黃姓業者未獲准，已提起抗告。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

肩負為國家對世界發聲任務的中央廣播電台，從9月起多次遭到駭客攻擊，官網首頁版頭被置換成標註「反攻大陸」字樣的五星旗，檢警追查發現，新進央廣約1年的吳姓工程師涉案，隨即將吳男與岳姓主管約談到案，日前專案小組分析發現，吳男等人計畫在國慶日當天再次犯案，台北地檢署提前在9日發動第2波行動，拘提吳男與黃姓業者到案並聲押，但被法院裁定交保，檢方已提起抗告。

央廣(Rti)是由政府編列預算加上各界捐款成立的財團法人，以20種語言透過廣播、網路等平台，向國際超過140個國家播送台灣最新訊息，是《國家安全法》中，對國家安全至關重要的關鍵基礎設施。

9月11日晚間，央廣發現官網遭不明人士入侵，首頁版頭(banner)遭惡意置換成五星旗，隨即向台北市警察局及調查局報案，北檢指派主任檢察官葉益發、檢察官程秀蘭共同指揮偵辦，很快就發現負責官網管理的網路媒體組岳姓組長、吳姓工程師涉嫌重大，9月26日發動首波搜索，訊後諭令吳男交保3萬元，岳男請回。

檢警持續分析搜索查扣的電磁紀錄，根據情資發現吳男已多次惡意攻擊央廣官網，在雲端整合公司任職的黃姓主管也涉嫌重大，因此在10月9日由檢察官指揮北市刑大、中山分局、刑事局科防中心兵分8路展開搜索，並拘提吳、黃、岳3人到案。

檢察官訊後依背信、妨害電腦使用等罪嫌，諭令岳交保10萬元並限制出境出海，並接受電子腳鐶監控，至於吳、黃因有勾串、滅證之虞，甚至意圖於國慶日當天再次發動置換網頁之攻擊行動，危害國家利益情節重大，被檢察官聲請羈押，結果法院在10日裁定吳男交保27萬元、黃男交保15萬元，檢察官已於13日正式提起抗告。