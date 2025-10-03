潮州警破色情交易！洗衣店、養生館「都做黑的」　3外籍女被逮

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局近日接連查獲兩起不法性交易案件，分別隱身於自助洗衣店樓上與養生館內從事性交易，警方持搜索票搜索，分別查獲泰籍與越南籍女子從事性交易，並起獲現金、帳本及手機等證物。涉案外籍女子坦承不諱，均依規移送偵辦並將遣返，警方也同步追查屋主與媒介責任，成功斬斷地下色情交易鏈。

▲潮州警方查獲外籍女子從事性交易。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警方指出，第一起案件發生在自助洗衣店內暗藏春色，位於潮州鎮萬年路段，一樓當自助洗衣店，二樓從事色情交易場所。經警方於周邊埋伏獲報可靠消息後，當場查獲一名泰國籍女子以約新台幣5000元不等從事性交易，並查扣現金證物。該女子年初以觀光名義入境，已逾期，訊後坦承一直在屏東地區從事性交易，全案依《社會秩序維護法》移送偵處，並將移請移民署專勤隊遣返。至於涉有容留、媒介的屋主，警方已依法偵辦。

第二起案件則在潮州鎮朝昇東路某養生會館查獲。警方持屏東地院核發之搜索票執行查緝，發現該場所不僅有越南籍女子以新台幣1,500至2,000元不等提供性交易，現場更查扣新台幣1萬多元、帳本、手機等證物。櫃檯黎姓女子涉嫌媒介賣淫，越南籍女子阮姓、楊姓兩人結婚後離婚，卻未離境且已逾期居留，從事性工作，全案依妨害風化罪嫌及《社會秩序維護法》移送，後續將移請專勤隊遣返。

潮州警分局表示，將持續加強掃蕩不法色情行為，對於隱身在洗衣店、養生館及出租房間內的非法交易決不寬貸，並呼籲業者勿心存僥倖，民眾如發現可疑場所亦可立即向警方檢舉，共同守護社會治安。