郝龍斌控境外勢力介入黨主席選舉　賴清德認同：盼一致支持國安十法

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌日前爆料，有至少花費近億元的境外勢力網軍介入國民黨主席選舉，攻擊超過所謂民進黨「1450」的戰力。另一候選人張亞中、藍營媒體人趙少康也直指中國介選，「如果讓大陸介選，中華民國就完了！」且都把矛頭對準鄭麗文。對此議題，總統兼任民進黨主席賴清德今（15日）表示，中國介入他國選舉，不只有針對台灣，像是澳洲、加拿大、美國等民主國家，也遭到中國滲透與資金介選威脅，民進黨提出「國安十法」的修法因應，也呼籲朝野政黨能一起支持。

郝龍斌、趙少康、張亞中日前指控，國民黨主席選舉有境外勢力介選，國安局長蔡明彥今（15日）備詢時表示，國安局發現TikTok約有1000多部影片討論黨主席選舉，另有約23個YouTube帳號傳散200多部影片，這23個YouTube帳號超過一半以上定位皆在境外。郝龍斌對此回應，希望境外勢力的抹黑、假訊息到此為止，不要再影響選舉。

對此議題，據轉述，賴清德於今日民進黨中常會中表示，中國對台灣的滲透統戰，可說是無孔不入，包含透過假民調、旅遊招待等手法介入選舉，影響台灣的民主。如今，國民黨主席的選舉，也傳出中國介選讓立場不同的民主政黨都深受其害。

賴清德指出，中國介入他國選舉，不只有針對台灣，像是澳洲、加拿大、美國等民主國家，也遭到中國滲透與資金介選威脅，而強化法律防線。為了守護台灣的民主制度，民進黨提出「國安十法」的修法，不僅能防範中國介選，更能有效防止中國全方位滲透。

賴清德呼籲，朝野政黨，為了守護台灣的民主，建構更強大的國安防火牆，應團結一致支持「國安十法」的修法。

賴清德也提到，本週五，立法院院會將針對「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，進行三讀程序。由於「韌性特別預算案」，攸關到因應台美關稅談判最終確定後，對於產業發展的支持、勞工就業的穩定，以及國土韌性與國防安全的強化。

賴清德表示，也要拜託立法院民進黨團能全力支持，並協助行政院和其他政黨協商溝通，讓特別預算案順利通過，也請在野黨能夠鼎力支持，得以具體落實執行。