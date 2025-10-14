　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

準「風神」周末恐造成東部豪雨　災害應變中心：雨量超標將強制撤離

▲▼花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心。（圖／中央災害應變中心提供）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心表示，東部19及20日恐有大雨或局部豪雨發生，若雨量若超過警戒標準，將請地方政府執行強制撤離。（圖／中央災害應變中心提供）

記者趙蔡州／綜合報導

熱帶擾動96W目前位在關島附近，未來可能增強為今年第24號颱風「風神」，且會在周末靠近台灣。中央災害應變中心14日表示，未來2至3天隨熱帶系統逐漸發展，東部19及20日恐有大雨或局部豪雨發生，考量馬太鞍溪災情尚在搜救與復原，屆時若雨量若超過警戒標準，將請地方政府執行強制撤離。

中央災害應變中心副指揮官、內政部常務次長吳堂安14日表示，根據氣象署資料顯示，未來2至3天隨著菲律賓東方海域熱帶系統逐漸發展， 19日、20日可能由台灣南方至菲律賓呂宋島間通過巴士海峽，屆時東部地區恐有大雨或局部豪雨發生，由於馬太鞍溪災情尚在搜救與復原中，屆時雨量若超過警戒標準，中央將發布警報，請地方執行強制撤離，而撤離計畫為花蓮縣政府法定職責，請花蓮縣政府儘速核定，並以本次颱風情境進行實際疏散演練。

副指揮官、消防署長蕭煥章也轉達總協調官季連成的提醒，若周末有颱風（豪雨）來襲，請保全戶所有居民準備避難包，飲用水、食物、個人藥品等物品，採垂直撤離、依親或至收容處所避難，也請花蓮縣政府於颱風影響之警戒區前24小時進行疏散撤離，黃色警戒即速進行預防性疏散撤離，紅色警戒應進行強制撤離。

蕭煥章指出，警戒區內保全戶主要分3階段撤離，首先是獨居長者、身心障礙人士、病患等弱勢族群，應優先撤離至收容處所，其次是居住於平房之居民撤離，最後是其他所有保全戶內民眾撤離。

吳堂安重申，進駐單位如獲知假訊息，應以中央災害應變中心名義即時澄清外，凡涉及妨害救災的錯假訊息，將一律移送地檢署依法偵辦，且為利中央災害應變中心明確傳達各種情資、警戒及提醒地方政府應確實履行職責，這次會議起相關指示事項、重要情資等，應以中央災害應變中心名義正式通報地方政府。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

