23歲女遭女伴虐殺！屍藏山區僅剩白骨　高大成：遺體遭野獸啃食

高大成指出，金女屍骨不全應是因遺體腐敗發出氣味，吸引野獸啃食。



記者白珈陽／台中報導

新北1名23歲金姓女子在網路結識莊姓女友，搬到花蓮與對方同居，未料疑發生金錢糾紛，去年7月間金女遭莊女夥同3名同伴毆打致死，遺體被丟棄在花蓮富里偏僻山區；時隔超過1年，近日莊女因良心不安吐露案情，警方在山區尋獲金女頭顱、部分手骨，未見全屍。對此法醫高大成指出，屍骨不全應是因遺體腐敗發出氣味，吸引野獸啃食，若在附近仔細搜索，應還能找到其他部分的骸骨。

據查，金女於交友軟體認識莊女（27歲），2人進而交往，金女也搬到花蓮玉里與莊女及1對楊姓夫妻同居，並認識楊男的友人陳姓男子。後來金女遭楊妻懷疑偷竊手機，雙方大起爭執，金女被其他4人以棍棒毆打、拳打腳踢等方式凌虐致死，並將遺體棄置於富里鄉偏僻山區。

疑為隱藏金女死訊，莊女在金女死後，還用金的手機向其家人報平安，甚至盜領金女銀行帳戶金錢，近日莊女的姊姊發現莊的金流異常，本月11日帶莊前往警局報案，莊女因良心不安，把將金女活活打死並棄屍的訊息向警方告知。

玉里警方獲悉後立即展開調查，在富里鄉產業道路山溝找到遺體，由於棄屍至今1年多，期間經歷多次颱風、大雨沖刷，只剩下頭顱和部分骨骸，全案仍在釐清中。

針對金女僅被尋獲部分屍骸，高大成受訪表示，金被棄屍山區後，時間一久屍體就會腐敗，發出的氣味會吸引野獸啃食，可能在過程當中，部分遺體連骨帶肉被叼走，檢警棄屍地點附近仔細搜索，應還能發現其他遺骸，人為分屍的機率較低。