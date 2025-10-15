　
政治

蔣萬安表態了！　力挺郝龍斌「穩健務實的黨主席人選」

▲蔣萬安挺郝龍斌選黨主席。（圖／郝龍斌臉書）

▲蔣萬安挺郝龍斌選黨主席。（圖／郝龍斌臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選戰進入最後階段，目前由前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文選情最為激烈。郝龍斌今（15日）上午曬出與台北市長蔣萬安合照表示，蔣萬安認為國民黨需要「世代團結」，並認為郝龍斌是穩健務實合適的黨主席人選，能夠凝聚共識，也有中道理性的特質，能帶領國民黨「穩定團結、持續前進」。

郝龍斌指出，蔣萬安深知這次黨主席選舉，對國民黨未來發展的重要性，因此在這最後關鍵時刻特別與自己會面，談到對黨的未來方向，也對新任黨主席的角色與期許，提出了許多真誠而深刻的想法。郝龍斌回憶，還記得2015年，蔣萬安剛從美國回來，有一天主動到他辦公室拜訪。蔣說，自從九合一選舉後，看到許多藍軍支持者士氣低落，希望讓大家知道——國民黨還有新血，還有人願意站出來、願意打拚，那時便表達了想參選台北市第三選區立委的意願，「我告訴他，我能幫你的，就是確保黨內初選的公平性。後來，蔣萬安不但贏得初選，也成功當選立委！」

郝龍斌透露，蔣萬安當上立委後彼此仍然常常交換意見，自己多次鼓勵對方，希望有一天能承擔更大的責任，投入台北市長選舉。到了2022年，蔣萬安也真的做到了。「那場選舉期間，我們合作愉快。印象最深的是投票前那個下午，我們一起搭著車隊從北掃到東，一邊拜票、一邊聊著台北各區的建設——那種並肩奮戰的感覺，至今仍歷歷在目。」

郝龍斌說，蔣萬安非常感謝自己當年替台北打下的城市基礎。像U-Bike的建置與推廣，如今能推動「前30分鐘免費」，正是在那個基礎上持續進步的成果；至於「助妳好孕」政策，更是當年的創舉，如今蔣萬安不僅延續，還加碼擴大，讓更多年輕家庭感受到城市的溫暖與關懷。蔣萬安認為，國民黨需要「世代團結」。他說，我是一位穩健務實合適的黨主席人選，能夠凝聚共識，也有中道理性的特質，能帶領國民黨「穩定團結、持續前進」。

蔣萬安也提到，郝不論在中央、地方，或八年市政經驗中，都有帶領龐大行政團隊的經驗；兩次首都市長的選戰，也培養出戰鬥力，能在未來面對艱困選戰時，帶領全黨穩健應戰。在現在這個時間點，國民黨的首要任務就是2026地方選舉勝利，並在2028重新贏回中央執政權，這樣的經驗與特質，彌足珍貴。郝龍斌則感謝蔣萬安的信任，「我會記得這份情誼，也會以同樣的初心與決心，帶領國民黨團結向前，讓世代並肩，為中華民國再創新的希望。」

10/14 全台詐欺最新數據

574 1 5616 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

郝龍斌蔣萬安國民黨黨主席選舉台北

