3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17今早全面開賣！　電商最夯機型、顏色大公開

記者黃翊婷／綜合報導

蘋果iPhone 17系列將在今日（19日）上午8點開賣！蝦皮購物、Yahoo購物等電商都將在今日與蘋果同步販售，據業者觀察數據，iPhone 17最受歡迎的顏色是全新推出的「宇宙橙」。而二手市場部分，蝦皮購物的回收金最高可拿3萬4700元，Yahoo拍賣「二手iPhone專區」的流量也飆漲將近13倍，可見果粉的換機熱潮。

▲▼iPhone 17 Pro 宇宙橙、橘色。（圖／路透）

▲iPhone 17 Pro的宇宙橙雖然被調侃像貨運公司的顏色，但還是很受消費者歡迎。（圖／路透）

iPhone 17系列新機19日上午8點正式開始販售，蝦皮購物業者觀察，今年的預購熱度比以往更高，光是iPhone 17的活動頁面，首日就比同期增長將近4成，其中最受消費者青睞的是iPhone 17 Pro Max 256GB機型，顏色部分，則是新推出的「宇宙橙」最夯。

蝦皮購物還推出iPhone 17系列優惠，指定銀行信用卡享有專屬折扣券，最高可折2000元，刷卡滿額還能再享3000元刷卡金。此外，新機推出也帶動舊機二手回收市場，蝦皮購物推出店到店機台回收服務，5分鐘即可完成，最高可拿到3萬4700元回收金。

而Yahoo購物分析預購數據，發現iPhone 17系列最受歡迎的機型，前3名分別為iPhone 17 Pro Max 256GB、iPhone 17 Pro 256GB、iPhone 17 Pro Max 512GB，顏色則是宇宙橙最受青睞，其次為藏藍色。Yahoo拍賣「二手iPhone專區」的流量也飆漲將近13倍，可見果粉們換機的熱潮。

09/17 全台詐欺最新數據

直擊／中華電信iPhone17頭香哥出爐！苦排9天、購買顏色
「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網
三颱盤踞！樺加沙可能成中颱　週日海警、不排除陸警
輝達加持英特爾飆逾22％！降息激勵美股創新高　台積電ADR漲
俄羅斯遠東地區爆規模7.8地震　美國急發海嘯警報
快訊／05:21花蓮4.7極淺層地震　最大震度3級

