墨西哥暴雨釀災！至少64死、65人失蹤　慘況曝光

記者張方瑀／綜合報導

墨西哥多地近日遭遇豪雨侵襲，引發嚴重洪水與山崩災情。官方15日指出，至少有64人喪生、另有65人下落不明，全國約10萬戶家庭受波及。

▲▼墨西哥洪災。（圖／路透）

▲墨西哥洪災沖毀道路。（圖／路透）

根據《路透社》報導，這場災難源於出現一股在雨季尾聲的熱帶低氣壓，豪雨讓原已飽和的土地與河川無法負荷。國家民防總署主任維拉斯奎茲（Laura Velazquez）指出，伊達爾戈州（Hidalgo）與韋拉克魯斯州（Veracruz）災情最嚴重，前者通報21死、43人失蹤，後者則有29死、18人失蹤。

海軍部長莫拉萊斯上將（Admiral Raymundo Morales）說明，這波洪災是暖冷氣流在滿溢的河川上空交會所致，山區在連月降雨後早已鬆動，導致災情擴大。

▲▼墨西哥洪災。（圖／路透）

▲▼墨西哥全國約10萬戶家庭受洪災波及。（圖／路透）

▲▼墨西哥洪災。（圖／路透）

暴雨摧毀多座橋樑與道路，部分城鎮街道滿佈泥濘。救難人員涉水搶救受困民眾，並將物資送進受災社區。

電力中斷的五個州份目前多已恢復供電，政府也派出數千人協助撤離、清理及防疫，防止登革熱等蚊媒疾病擴散。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）坦言，強降雨的規模出乎預期，全國約10萬戶家庭受波及，預計稍晚與財政部討論重建計畫，並前往受災最嚴重的地區視察。

10/14 全台詐欺最新數據

